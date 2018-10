Jennifer Lopez y Álex Rodríguez enloquecen a fans por rutina de ejercicios

La cantante estadounidense Jennifer Lopez enloqueció a sus fans al mostrar cómo se ejercita en compañía de su novio Álex Rodríguez

En la cuenta social de Instagram de Álex Rodríguez, mostró la rutina en pareja que realiza junto con su novia la famosa Jennifer Lopez. En el clip comentó lo siguiente:

Recordamos que Jennifer Lopez estuvo presente en el escenario de los 'American Music Awards 2018, la entrega de premios se llevó a cabo este martes en el Microsoft Theater de Los Ángeles.

Tal parece que la famosa cantante y actriz Jennifer Lopez quien también forma parte del jurado del programa 'World of Dance'.

Jennifer Lopez a sus 49 años luce una figura envidiable, siendo la sensación en redes sociales, recordamos que en una ocasión compartió una atrevida fotografía en bikini, mostrando su cuerpo tonificado, durante una de sus presentaciones en el Zappos Theater, la cantante expreso lo siguiente:

‘Me siento como una súper mujer tras el espectáculo de esta noche. Cuando comencé esta aventura pensé que no sería capaz de ofrecer 15 shows en 27 días... Pero me hice una promesa a mí misma y me dije que, en lugar de hundirme ante el reto, haría todo lo posible por estar fuerte y superar el desafío’.Mencionó Jennifer Lopez.