Jennifer Lopez vuelve al CINE ¡Protagonizará “Shotgun Wedding” con Armie Hammer!

Jennifer Lopez y las películas de bodas son un combo clásico, y una nueva adición llegará a su filmografía.

Además de haber protagonizado comedias románticas clásicas de temática nupcial como "Si te casas, te mato", "Experta en bodas" y su próxima cinta, "Marry Me" con Maluma y Owen Wilson, la intérprete nominada al Globo de Oro se ha propuesto volver a engancharse en la pantalla en "Shotgun Wedding" ¿Su coprotagonista? Nada menos que Armie Hammer.

La comedia romántica, que fue anunciada el martes por Lionsgate, se centrará en Darcy (Jennifer López) y Tom (Armie Hammer), quienes reúnen a sus familias muy obstinadas para la boda de destino final justo cuando la pareja comienza a tener dudas sobre la relación.

Para empeorar las cosas, en medio de todo, toda la fiesta de bodas es tomada como rehén en lo que promete ser una aventura estridente, divertida y llena de adrenalina, como suelen ser las películas de la diva latina.

Jason Moore, mejor conocido por Pitch Perfect y la comedia de Tina Fey / Amy Poehler, "Sisters", dirigirá a partir de un guión de Mark Hammer y Liz Meriwether (No Strings Attached).

"El magnetismo irresistible de Jennifer y Armie, por separado y juntos, los convierte en la pareja perfecta para esta comedia de acción", dijo Erin Westerman, presidenta de producción de Motion Picture Group de Lionsgate.

“Ambos son actores increíblemente divertidos que también pueden entregar la acción, pero lo que distingue a esta película es la forma en que su química contagiosa domina la pantalla. No puedes apartar los ojos de ellos".

Jennifer Lopez lleva a los latinos al cine

Jennifer López expresó recientemente la importancia de dejar brillar sus raíces latinas, tanto en "Shotgun Wedding" como en todos sus proyectos de cine.

“Ese fue siempre mi objetivo desde el comienzo de mi carrera”, dijo Jennifer López a Billboard Latin “Nunca quise simplemente que me metieran en una caja. Quería ser siempre una persona, ¿sabes? Mírame como si fuera una persona. No me mires como si yo fuera un tipo de persona aquí y solo puedo hacer estas cosas".

Jennifer López presenta la bandera de Puerto Rico en Super Bowl 2020

"Puedo hacer cualquier cosa. ¡Déjame jugar al presidente de los Estados Unidos! Deberías dejarme jugar, ya sabes, lo que sea. Debería poder hacer eso y ese siempre ha sido mi objetivo en mi carrera, mostrar diversidad en las diferentes cosas y personajes que podría interpretar. Todo el mundo sabe que soy una puertorriqueña del Bronx. No es algo que haya intentado ocultar alguna vez o que alguna vez pensé que debería ocultar para poder salir adelante. Siempre sentí que esa individualidad es lo que me hizo diferente de todas las demás actrices que existían".

Te puede interesar en La Verdad Noticias: Jennifer Lopez dio a conocer el avance de su película con Maluma

¿Qué te parece la nueva película de Jennifer López y Armie Hammer?, ¿Te gustaría ver "Shotgun Wedding" en cines? Dinos en los comentarios.