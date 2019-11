Jennifer López: un director le pidió que le ENSEÑE LOS PECHOS

Jennifer López ha expuesto que un director le pidió que le enseñe los pechos, con el pretexto de que según aparecería desnuda en una escena de una película, a pesar de que esto pasó en una prueba de vestuario fuera del rodaje.

Esto lo comentó en una mesa redonda organizada por la revista “The Hollywood Reporter” junto a otras actrices.

“Quería ver mis pechos y yo le dije que no estábamos en el foto”

No reveló el nombre del director, ni de qué película se trataba, no dio ningún detalle que pueda decir sobre quién se trataba.

“Dije que no, me defendí a mi misma. Pero recuerdo que en ese momento me entró el pánico. Había una diseñadora de vestuario en la habitación, por lo que no era la única mujer presente, él me dijo esto y yo dije que no” Aseguró Jennifer López.

“Si cedes en ese momento, puede que esta persona se salga con la suya, creyendo que puede hacer lo que quiera, pero como marqué un límite diciendo que no, él lo dejó pasar y posteriormente se disculpó. Al momento de salir de la habitación, la diseñadora se acercó a decirme ‘siento mucho lo que acaba de ocurrir’” mencionó López y después bromeó con que se le salió la personalidad de su Bronx natal.

Jennifer López a sus 50 años luce espectacular, rápidamente se convierte en tendencia creando una moda, estilo o figura. El responsable de que su cuerpo sea foco de envidias, es su rutina de ejercicio.

Su fama se debe a todo lo que ha logrado, pues en su historia de vida no solo es actriz, cantante y bailarina, pues es una gran mujer con infinidad de talentos, ha destacado como compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa, perfumista y además filántropa, todo esto es lo que hace que Jennifer López sea tan admirada por muchos en el medio y la razón de tener tantos fans y seguidores.

