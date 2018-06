Jennifer López sorprendió a sus fans con fotografía familiar junto a su novio y su ex

La sensual cantante Jennifer López emociono a sus fans por la fotografía que compartió en su cuenta de Instagram junto con su novio Alex Rodríguez y su ex Marc Anthony.

Valla sorpresa que se llevaron los fans de la cantante, pues recientemente compartió una foto en familia, junto a sus hijos y su ex, la razón por lo que los papás de Emme se encontraron en el mismo lugar, fue porque en el colegio donde estudia su hija tuvo una presentación y por tal motivo los famosos papás de Emme decidieron acompañar a su hija.

#familiaprimero Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 13 de Jun de 2018 a las 7:38 PDT

Las fotografías que publico la cantante en su cuenta de instagram, emocionaron a todos sus fans, donde recibió diversos comentarios, algunos comentaron que están muy felices por ver lo unida que es la familia de la cantante, Jennifer López.

El famoso cantante de salsa Marc Anthony estuvo muy feliz de estar presente en uno de los festivales de su hija Emme, recordamos que anteriormente el cantante compartió un vídeo donde su hija, le enseña algunos pasos de baile.

En la fotografía se ve como toda la familia reunida se encuentra muy feliz, se observa a Jennifer López a lado de su novio Alex Rodríguez y del otro extremo se encuentra Marc Anthony junto con su hija Emme.

☀️ Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 13 de Jun de 2018 a las 1:10 PDT

La ex pareja demostrar que a pesar de no estar juntos, mantienen una sana amistad por sus hijos, los fans de la cantante aplaudieron la manera en que maneja este tipo de cosas la cantante, ya que muy pocas veces hay parejas que cuando terminan su matrimonio lo único que desean es no volverse a ver, sin embargo Jennifer López y Marc Anthony han sabido manejar la relación de amistad que tienen por sus hijos.

En el recital de danza de Emme, interpretaron algunos de las canciones de Jennifer Lopez, y fueron ‘On the floor’ y ‘Jenny from the block’.