Jennifer López se une al movimiento 'MeToo' y ¡cuenta su historia!| Jason Koerner

Jennifer López se ha unido al movimiento 'Me Too', y aunque no ha sido víctima de abuso o agresión, mencionó que varios directores se han querido aprovechar para darle una oportunidad en la industria.

En una entrevista que le hizo una revista de moda, J.Lo mencionó que habían directores que creían tener derecho sobre su cuerpo.

Varios hombres que querían darle una oportunidad le pidieron que se quitara toda la ropa, pero no accedió a tal petición.

La ex esposa de Marc Anthony actualmente es una mujer con mucho poder en la industria de la música y ya no necesita de una oportunidad en el medio a costa de peticiones indebidas por personas que sólo quieren abusar de su posición.

Es por eso que ahora decide alzar la voz y luchar junto con otras famosas por el derecho e igualdad de las mujeres.

La revista GQ informó que Movimientos como '#MeToo' y 'Time's Up' fueron creados por mujeres que han sufrido algún tipo de agresión sexual y quieren parar con los abusos de hombres que creen que son de su propiedad.

En el inicio de su carrera, la intérprete de 'On the floor' y ' Dance Again', también fue víctima de hombres que querían sacar provecho de su poder, pero ahora pensarían dos veces en hacer una petición como 'quitarse la ropa y enseñe su cuerpo'.

Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el Mar 4, 2018 at 5:32 PST

Por otra parte, la famosa recientemente protagonizó la campaña de la prestigiosa marca de ropa Guess. En ella modeló jeans y ropa de temporada.

Fue en su cuenta de Instagram donde dio a conocer la noticia, la cual la entusiasmó mucho, y ahí mismo compartió varias fotografías de su sesión de fotos.

No cabe duda que sus fieles seguidores se dieron un 'taco de ojo' con la guapa celebridad y le dejaron comentarios elogiadores.

#JLOxGUESS Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el Dic 20, 2017 at 1:08 PST