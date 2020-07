Jennifer Lopez se une al boom de TikTok en familia y se vuelve viral ¡Divina!

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez ciertamente saben cómo divertirse en Familia. La pareja bailó junto con sus hijos para un desafío en TikTok de canciones de los principios de la década de 2000, y se dirigió a Instagram para compartir los resultados.

En el clip publicado por el cantante de "Let’s Get Loud" se observa a su hija Emme, de 12 años, y la hija de A-Rod, Ella, de 12 años, junto con el lanzador de béisbol Nick Silva bailando junto a algunas de las pistas de hip hop más icónicas de la década.

La familia de Jennifer Lopez comenzó con la icónica canción de 2002 Nelly y Kelly Rowland "Dilemma", antes de mudarse a otras como "Buy U a Drink" de T-Pain, "Let Me Blow Ya Mind" de Eve, "Ms." de OutKast. Jackson "y" In Da Club "de 50 Cent.

La tendencia popular de TikTok implica tocar una serie de canciones y cantar junto a las que conoces. Sorprendentemente, las dos chicas jóvenes conocían la mayoría de las canciones, a pesar de que aún no habían nacido cuando la mayoría de ellas fueron liberadas.

La cantante Jennifer Lopez ha conquistado las redes sociales

Jennifer Lopez se diverte en familia

Tal vez el momento más divertido del video fue cuando la canción de 2001 de Ludacris, “Move Bitch", comenzó a sonar, y la madre de dos empujó a Emme fuera de escena mientras el rapero cantaba. Las divertidas travesuras familiares continuaron con canciones como "Drop It Like It's Hot" de Snoop Dogg, Flo Rida y "Low" de T-Pain, "Fire Burning" de Sean Kingston y "Sexy Can I." de Ray Jay ".

Toda la familia bailó junto a la canción de 2007 de Soulja Boy, "Crank That", y ambas chicas sabían los movimientos de baile icónicos, a pesar de que la canción salió antes de que nacieran.

J-Lo compartió el divertido video a través de su cuenta de Instagram, el cual acompañado de la siguiente frase: “¡Estas bops me hicieron exagerar! ¡Fiesta en el sótano del club con Alex, Lulu, Ella Bella y Nick!

En tanto, A-Rod también publicó los clips, escribiendo: "¡¡Fiesta en‘ Club Basement ’!!! . Los DJs Ella y Emme dan algunos golpes ". También agregó los hashtags, "#HipHopMedley #TikTok #WhatAmIEvenDoingBackThere"