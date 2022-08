Jennifer Lopez se niega a trabajar con bailarines de este signo zodiacal

Rumores aseguran que esta decisión se debe a su fallida relación con Marc Anthony.

Jennifer Lopez no solo acaparó la atención de las redes sociales por sus múltiples bodas con Ben Affleck, sino por haberse revelado que la cantante se niega a trabajar con bailarines que hayan nacido bajo cierto signo zodiacal y la razón deja a todos en shock.

De acuerdo a declaraciones de la actriz y bailarina Heather Morris en una reciente entrevista para el podcast ‘Just Sayin with Justin Martindale’, hay un rumor que asegura que “La Diva del Bronx” despidió a todos los bailarines que eran Virgo, esto sin importarle que tuvieran horas ensayando y que hayan logrado llegar al último filtro de la audición.

“La asistente fue a donde estaban los bailarines virgo y les dijo: 'muchas gracias por venir'... Tuvieron que irse tras horas de pruebas”, dijo Heather Morris.

No obstante, la actriz dejó en claro que ella no estuvo presente en ese momento pero que sabe de varias personas que podrían confirmar la decisión de la intérprete de ‘On The Floor’. Finalmente, admitió que ser bailarín no es una profesión sencilla: “No te pagan, estás ahí desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde y la gente te juzga todo el tiempo”.

Escucha las declaraciones de Heather Morris a partir del minuto 56:30.

JLO odia a los Virgo por esta razón

Rumores aseguran que Marc Anthony podría ser la razón de su desprecio a la gente del signo Virgo.

Aunque se trata de un rumor más que deja a “La Diva del Bronx” como una diva, se dice por ahí que su desprecio a la gente del signo Virgo ocurre por culpa de Marc Anthony, quien es regido bajo este signo zodiacal y quien es una de sus fallidas relaciones sentimentales.

Recordemos que la pareja se conoció a finales de la década de los 90's y en 2004 unieron sus vidas en matrimonio hasta que en julio del 2011 anunciaron su separación y se divorciaron hasta 2014. De su relación surgen los mellizos Emme Maribel y Maximilian David, por quienes mantienen una buena relación.

¿Cuál es el signo zodiacal de Jennifer Lopez?

"La Diva del Bronx" es una digna representante del signo Leo.

Jennifer Lopez nació el 24 de julio de 1969, lo que significa que su signo es Leo. Como todas las personas regidas bajo este signo zodiacal, la cantante de 53 años suele ser dominante en todos los aspectos de su vida, además de que es muy creativa, abierta y ambiciosa, por lo que ella sabe dónde quiere llegar y nada ni nadie podrá evitarlo.

