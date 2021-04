Jennifer Lopez se luce en bikini al ritmo de una canción de un ex novio

Jennifer Lopez causó furor en las redes sociales, pero ¿cuál fue la razón? En La Verdad Noticias te compartimos los detalles, pues la novia de Alex Rodríguez subió la temperatura al compartir un nuevo video en su cuenta oficial de Tik Tok.

El video se ha viralizado en Internet, incluso diversos programas de televisión han compartido aquel clip en Instagram, tal como lo hizo la emisión de Telemundo "Hoy día", donde se puede apreciar a la "Diva del Bronx" lucir un coqueto bikini amarillo y sin maquillaje.

Y es que, la famosa Jennifer Lopez ha estado disfrutando de unos merecidos días de descanso y durante el fin de semana, aprovechó la ocasión para disfrutar de un día soleado y qué mejor que usando un coqueto atuendo playero colorido, ideal para esta temporada de calor.

Jennifer Lopez luce cuerpazo con un coqueto bikini

En el video que compartió en su perfil social de Tik Tok, se puede apreciar a la celebridad de las redes moviendo las caderas al ritmo de la canción "Astronaut In The Ocean" de Masked Wolf, pero lo que causó furor fue que en otro video bailó al ritmo de un tema de su ex novio.

Jennifer Lopez baila una canción de su ex novio

Y es que, durante su estancia en República Dominicana, la cantante de 51 años, sorprendió a sus seguidores al presumir lo que hizo en el jacuzzi; la famosa estuvo bailando una de las canciones de su ex galán, Drake, mientras disfrutaba de una mimosa y del día soleado.

A pesar de que el romance entre la cantante y el rapero fue hace algunos años, la artista causó furor al bailar al ritmo de una de las canciones de su ex, dejó en claro que aquella relación sentimental está en el pasado, y ahora disfruta de su romance con Alex Rodríguez.

La celebridad de las redes sociales, Jennifer Lopez, ha tenido varios romances en su vida, uno de ellos fue con el cantante Marc Anthony, pero a pesar de la ruptura, la famosa ha tenido una relación cordial con sus ex, pues ambos comparten a sus dos hermosos hijos.

