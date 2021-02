Jennifer Lopez se decepcionó mucho cuando no fue nominada al Oscar por “Hustlers”

Jennifer Lopez se ha sincerado sobre cómo su desaire al Oscar impactó a la estrella.

La actriz y cantante recibió numerosas nominaciones por su papel en "Hustlers" después del estreno de la película a finales de 2019. Pero cuando llegó el momento de los Premios de la Academia 2020, la actriz de 51 años quedó fuera.

"Estaba hablando de esto el otro día", dijo López al medio Allure el martes para el número de marzo de 2021.

"[Mi socia de producción] Elaine [Goldsmith-Thomas] hizo una publicación en la que enumeraba todas las cosas por las que había sido nominada y gané esa temporada. Y cuando se trataba de los Oscar, estaba obviamente ausente. Fue una picadura", declaró JLo.

"Yo estaba como, 'Está bien, cuando supuestamente estás en la mente de todos los demás, se supone que estás nominado y no lo estás, ¿qué significa eso? ¿Es realmente real? ¿Son los otros reales y este no lo es?'" ella continuó.

"Llegué a un punto en el que pensé: 'No es por eso que hago esto. No hago esto para tener 10 premios Oscar en mi repisa o 20 premios Grammy'", comentó la cantante y actriz.

"Hustlers", basada en el artículo de 2015 de la revista New York Magazine titulado "The Hustlers At Scores", sigue a un grupo de strippers de Manhattan mientras descubren que pueden ganar mucho dinero cambiando las tornas con su adinerada clientela de Wall Street.

JLo sorprendió con su actuación en Hustlers. Gracias a ello la actriz y cantante obtuvo nominaciones y premios importantes/Foto: Instagram

La historia se ha comparado con la de un cuento de "Robin Hood" en el que las mujeres argumentaban que estaban robando a los ricos y dando a los pobres. "Hustlers" ganó más de $33 millones solo en su primer fin de semana.

Jennifer Lopez ganó múltiples premios importantes por su actuación

La actuación de Jennifer Lopez le valió nominaciones en los Globos de Oro, los premios Screen Actors Guild Awards y los Critics 'Choice Awards. Por tanto, se esperaba que López fuera nominado a un Oscar.

"Estaba un poco triste porque había mucha preparación", dijo López anteriormente a Oprah Winfrey en la gira "2020 Vision: Your Life in Focus Tour" de la presentadora del programa de entrevistas.

"Recibí tantos buenos avisos, más que nunca en mi carrera", reflexionó Lopez.

"Y estoy leyendo todos los artículos y pienso, 'Dios mío, ¿podría pasar esto?' Y luego no lo hizo y fue como, 'Ay'. Fue un poco decepcionante", confesó la artista.

"La mayor parte de mi equipo había estado conmigo durante años", dijo López. "Creo que tenían muchas esperanzas en eso. Querían que así fuera, y sentí que decepcioné un poco a todos ... Me sentí así por un momento".

¿Consideras que Jennifer Lopez merecía estar nominada en 2020 al Oscar por esa película? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

