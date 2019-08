Jennifer López se convirtió en STRIPPER, ¿dejará de cantar?

JLo sin duda es una de las mujeres más envidiadas; pues a sus 50 años conserva una figura, que muchas quisieran tener. Esto ha generado que la diva se convierta en una de las famosas más completas en el ámbito artístico y a nivel internacional. Ahora después de mucho tiempo regresa a la pantalla grande con un papel que la puso en 'aprietos'.

Mediante el portal de información Entertainment Tonight, la guapa actriz y cantante dio a conocer que se había sentido muy cohibida y apenada, no solo con la ropa que debía utilizar, sino también con las posiciones que iba a utilizar y la manera en la que iba a interpretar el papel de Rammona en la que tal vez sería su última película Hustlers, donde se le podrá ver compartiendo créditos con Cardi B.

"A ver, no es que sea precisamente algo con lo que me sienta cómoda: bailando sobre un escenario con medias de red y un bikini. El vestuario de este filme es muy sexy, está a otro nivel. Acabas prácticamente desnuda. Como actriz, cuando dices que sí a un personaje... una vez que está hecho tratas de convencerte de que debes hacerlo lo mejor que puedas. Esa es la razón por la que me metí en la interpretación, para explorar la mentalidad de otras personas y la esencia humana en sus distintas formas. Eso es lo que me emociona. Pero sí, yo nunca haría striptease"

A pesar de ser atrevida con las metas que se propone en su vida, JLo su sentir, pues tenía las cámaras enfrente y debía estar prácticamente amarrada al tubo dando lo mejor de sí misma para que todo saliera a la perfección, tal y como ella trabaja.

"Cuando le conté de qué iba la historia, me aseguró que él sabía mucho de esos locales y que me podría ayudar. Como conocía y conoce a muchos deportistas famosos, me contó que sí es cierto que visitan con frecuencia los clubes de striptease y que solían entrar por la puerta trasera para que nadie los reconociera. Esa información resultó muy útil y al final la incluimos en la trama", mencionó para E! News en otra entrevista.

La estadounidense ha destacado en su carrera artística por las maravillas que ha hecho, pues no solo posee una voz dulce y agradable, sino que también ha cautivado a miles de seguidores con su manera de bailar, actuar e incluso a implementado nuevas modas con su línea de zapatos, ropa y hasta perfumes.

