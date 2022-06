Jennifer López rompe su pantalón en pleno show y pasa bochornoso momento.

Jennifer López sufrió un embarazoso desliz en el escenario pues se le rompió el pantalón en pleno concierto y enseñó de más. Aunque la diva del Bronx es famosa por sus pronunciadas curvas, en esta ocasión fueron demasiado para el apretado traje que estaba usando.

Sin duda alguna J-Lo se ha convertido no solo en una gran actriz y cantante sino también en una de las celebridades con mayor sentido de la moda, sorprendiendo en sus apariciones públicas y colaborando con diversas marcas de renombre.

Para Jenny from the Block la moda siempre ha sido un punto sensible, pues ella fue una de las primeras celebridades en quebrar los estereotipos de Hollywood sobre los cuerpos femeninos. Para poder ser considerada la gran influencer que es hoy, por mucho tiempo fue el blanco de los medios, así lo aseguró en el nuevo documental “Halftime”, disponible en Netflix.

La Verdad Noticias informa que las curvas de J-Lo volvieron a traicionarla, ya que en pleno escenario mientras actuaba en Qatar, sufrió un pequeño accidente. Fue uno de sus pasos de baile donde al agacharse, su pantalón se abrió justo en la parte trasera. El incidente fue captado en video y se viralizó a través de redes sociales.

Para su fortuna, el equipo de la hermosa Jennifer López se dio cuenta del imperfecto y rápidamente la rodeó un grupo de bailarines para evitar que el accidente pasara a mayores. Es de recordar que J-Lo es una maestra de los trajes apretados y vistosos, por lo que el imprevisto no fue algo nuevo, pero sí inesperado.

Jennifer López y su relación con Ben Affleck

Después de la pandemia, López ha demostrado que la vida sigue y ahora, atraviesa por uno de los mejores momentos tanto personales como profesionales. Si bien, su retorno al cine tuvo un gran éxito, lo que ha dado de qué hablar es la segunda oportunidad que se ha dado en el amor al lado de Ben Affleck.

Tras más de 20 años de haber tomado diferentes caminos, Jennifer López y Ben Affleck se encuentran comprometidos nuevamente y viviendo juntos, por lo que seguido conviven con los hijos de ambos y pasan el mayor tiempo posible juntos. Aunque se informó que la pareja tuvo una boda secreta, pronto se esclareció que no pero el enlace podría suceder en cualquier momento.

