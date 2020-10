Jennifer Lopez rompe en redes al lucir sexy outfit ¡espectacular!

El estilo de Jennifer Lopez está levantando suspiros en redes sociales. Y es que no es ningún secreto que la actriz de Hustlers sabe cómo generar glamour, ya sea en el escenario o en movimiento.

Para una salida nocturna el viernes 23 de octubre, la cantante de "Jenny From the Block" lucía elegante sin esfuerzo después de ser vista en The Soho House en Sunset Blvd en West Hollywood, California.

Haciendo una declaración de estilo, la cantante de Lonely combinó perfectamente su atuendo con una de sus famosas tazas deslumbrantes. La actriz se puso un acogedor suéter multicolor que presentaba colores otoñales como gris, marrón chocolate, negro y beige

. Al igual que su suéter, su taza estaba adornada con cristales de bronce y plata que se alineaban a la perfección con las rayas del suéter.

Para terminar su lujuria, la estrella de Marry Me combinó su suéter y taza con una blusa blanca hundida, pantalones negros, un sombrero de repartidor de periódicos y aretes de aro con diamantes.

Jennifer Lopez presume glamour

Su glamour también coincidía con la vibra de su conjunto, mientras lucía su característico "J.Lo glow" con un iluminador cegador y un bronceador luminoso.

Por supuesto, su maquillaje del viernes podría haber sido cortesía de su próxima marca de belleza. Si bien la estrella ha mantenido los labios apretados sobre lo que planea lanzar exactamente, ha estado dando pistas importantes.

"El resplandor del atardecer ... #JLoBeauty llegará pronto", bromeó en Instagram en agosto.

No es de extrañar que con su estilo impecable y su pasión por la belleza esté recibiendo el premio People's Icon Award en el 2020 E! Premios elegidos por la gente.

"Jennifer Lopez tiene un atractivo global incomparable y durante más de dos décadas, nos ha brindado algunas de las actuaciones más icónicas e inolvidables de todos los tiempos".

