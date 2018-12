Jennifer Lopez reveló que tuvo sexo durante la grabación de una película (VIDEO)

La famosa cantante Jennifer Lopez sorprendió a todos sus fans al revelar un momento de su vida privada, la artista en pleno programa estadounidense estuvo en la dinámica "Yo nunca" y en la emisión confesó su más oscuro pasado.

La actriz y cantante Jennifer Lopez dejó enloquecidos a todos sus seguidores, luego de haber confesado que tuvo sexo durante las grabaciones de una de las películas en las que participó.

De inmediato el video se ha vuelto viral, pues Jennifer Lopez dejó sorprendidos a todos sus fans al revelar el encuentro sexual que tuvo.

Durante la presencia de Jennifer Lopez en el programa "What Happens Live" realizó la promoción de la nueva película que lleva por nombre "Second Act" que será lanzada el próximo 21 de diciembre.

Jennifer Lopez durante la dinámica respondió la afirmación del conductor Andy Cohen cuando la famosa cantante bebió de su vaso y dijo que si lo había hecho, mientras su compañera la actriz Leah Remin le preguntó totalmente sorprendida ‘¿lo hiciste?’.

De inmediato Jennifer López se mostró nerviosa e intento justificarse mencionando que como estaba todo el tiempo en el set de grabación, era usual tener relaciones sexuales durante la película.

Durante la dinámica, Jennifer Lopez también confesó que se dio cuenta que algunos compañeros habían escrito los biólogos en sus muñecas.

Tras las declaraciones de Jennifer Lopez, sus fans quedaron muy sorprendidos con las revelaciones de la famosa.

Recordamos que Jennifer Lopez en una reciente fotografía que publicó en su cuenta social de Instagram, mostró el vestido que usó durante un evento para promocionar su nueva película.