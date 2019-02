Jennifer Lopez revela que hará una espectacular fiesta en su cumpleaños 50

La sensual cantante Jennifer Lopez durante una entrevista mencionó que para su cumpleaños 50, tendrá una espectacular fiesta que festejará en Estados Unidos con 'It's My Party'.

La intérprete de “El anillo” ha decidido organizar una pequeña gira que empezará en los próximos meses de junio y julio, en este evento la cantante Jennifer Lopez podrá convivir con sus fans antes de cumplir los 50 años.

Cabe mencionar que Jennifer Lopez cumplirá 50 años el próximo 24 de julio y para festejarlo ha estado planeando algo inesperado para sus admiradores.

Durante una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres, la cantante Jennifer Lopez mencionó al respecto sobre sus planes que tiene para festejar su cumpleaños.

"Este verano estaré de celebración. Mi cumpleaños es en julio, así que este verano he decidido que quiero hacer algo grande, porque se trata de una cifra muy importante. Voy a salir de gira por Estados Unidos. Se llamará 'It's My Party'. Será la gira mi fiesta". Dijo Jennifer Lopez.