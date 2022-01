Jennifer López revela por qué finalizó su matrimonio con Marc Anthony.

La actriz y cantante, Jennifer López, confesó la razón por la que terminó su matrimonio con el famoso cantante Marc Anthony. Sus comentarios se produjeron en una entrevista para la revista estadounidense W, donde López habló en relación al hecho que influyó en la ruptura con Anthony.

A lo largo de la entrevista, la actriz estadounidense habló de diversos aspectos de su carrera y su apretada agenda como cantante y empresaria. Por lo anterior, la intérprete de “Selena”, llega a sufrir ataques de pánico. Jennifer López ha lidiado con ellos, desde que terminó de grabar la película Selena de 1997.

Jennifer López dijo que fue la atención que recibió, luego de protagonizar la cinta, lo que ocasionó los altos niveles de ansiedad en ella. Lo anterior, debido a que el público empezó a abordarla en la calle y se tornó incómoda la situación, debido a que no podía salir sin estar acompañada.

Jennifer López con ataques de pánico desde "Selena"

“Nunca pensé en la fama hasta que hice ‘Selena’. Después de esa película tuve ataques de pánico”, compartió la actriz de 52 años. “Recuerdo que caminé por la calle y alguien gritó: ‘¡Jennifer!’ y no sabía quién era. Corrí a casa”, agregó la actriz de 52 años.

Jennifer López también reveló que no ha salido a las calles sin compañía, por muchos años. “A partir de ese momento, me di cuenta de que no podía estar sola en público. No creo que haya estado sola en la calle en más de 20 años”, declaró.

¿Por qué J-Lo tomó la decisión de dejar a Marc Anthony?

En su libro “True Love”, Jennifer López confesó que fueron los ataques de ansiedad que padecía, los que aclararon su situación con el cantante Marc Anthony. López dijo que había estado evadiendo la verdad, no obstante, su cuerpo le mandó una señal, a través de la ansiedad.

“Mi corazón latía fuera de mi pecho y sentía que no podía respirar. Me consumí de miedo y ansiedad”, indicó. Jennifer López también creyó estarse “volviendo loca”, debido a que empezó a entrar en pánico y sabía que algo le pasaba en su cuerpo. Finalmente, la actriz tocó fondo, situación que terminó en su ruptura amorosa con Marc Anthony.

