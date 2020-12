Jennifer Lopez revela el motivo por el que se vistió como Madonna para Halloween

Jennifer Lopez organizó una mini fiesta de Halloween este año y, para celebrar, se vistió como la ex de su prometido Alex Rodríguez, Madonna, pero ¿cuál fue la reacción del exjugador? En La Verdad Noticias te tenemos todos los detalles.

En Radio Andy de SiriusXM, la actriz de Hustles detalló sus planes de Halloween para presentar a Andy Cohen. Si bien la pandemia de coronavirus acabó con todas las esperanzas de una gran explosión, J.Lo encontró la manera de hacer que la ocasión fuera realmente especial.

La cantante, su familia y un pequeño grupo de amigos a los que invitó se vistieron como íconos de la música para celebrar la festividad, y la también actriz de 51 años asistió al encuentro como Madonna en su video musical "Like a Virgin". ¡Incluso lució los guantes de encaje blanco!

"Mis hijos estaban escondidos en las habitaciones. Me decían '¿Qué estás haciendo?' Me vestí como Madonna y Alex, él fue como Bruce Springsteen", agregó la cantante.

Agregó que su buen amigo y manager, el productor Benny Medina, asistió al evento como Elvis Presley. La cantante de "On the Floor" documentó todo en Instagram.

Sin embargo, era el disfraz de Jennifer Lopez lo que más fascinaba a Andy. Le preguntó a la estrella: "¿No fue extraño dado que Alex tal vez salió con Madonna durante dos segundos?"

Jennifer Lopez se rió y dijo: "No. Quiero decir, fue hace tanto tiempo, hace tanto tiempo...No lo sé. No, no fue extraño en absoluto. Me encantó".