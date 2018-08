Jennifer López recuerda con nostalgia su tema ‘Jenny from the Block’

La cantante Jennifer López cautivo a todos sus seguidores al compartir un video recordando el videoclip del tema ‘Jenny from the Block’.

A tan solo un día de la gran celebración de los premios MTV Video Music Awards 2018, la cantante recordó con mucha nostalgia uno de los temas que lanzó hace algunos años, la canción fue de su tercer álbum musical.

La 'Diva del Bronx' compartió en su cuenta de Instagram un fragmento de su videoclip y de igual forma agradeció el premio que esta por recibir en la celebración que será este lunes.

En su cuenta social la cantante mencionó:

‘Este fue el primer video y single de mi álbum 'This is me', probablemente el más personal y favorito que he hecho hasta ahora. Me encantó el sonido y los sentimientos. En ese momento me di cuenta de que ser artista significaba ser vulnerable y desnudar el corazón y el alma. Se necesita coraje para hacerlo’.