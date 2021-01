Jennifer Lopez recrea VIDEO musical 20 años después y luce MEJOR que antes

¡Jennifer Lopez, de 51 años, acaba de recrear uno de los momentos más icónicos de su video musical! Con motivo del vigésimo aniversario de su segundo álbum J.Lo, se dirigió a la playa para una interpretación épica de "Love Don’t Cost A Thing".

Balanceando exactamente la misma mitad de la cola de caballo, la cantante de "In The Morning" se sorprendió mientras caminaba por la playa y arrojaba a un lado sus gafas de sol de diseñador y accesorios costosos, como en el video de 2001 dirigido por Paul Hunter.

“Feliz 20º aniversario de mi segundo álbum J.Lo !!!! Me divertí un poco en una sesión reciente #Throwback #LoveDontCostAThing”, escribió en una biografía de Instagram, bromeando que era parte de un nuevo“ desafío ”en Twitter.

Jennifer Lopez recreó su video "LoveDon’t Cost A Thing"

"No puedo esperar a ver tus versiones", publicó para sus millones de seguidores. El clip corto comenzó con Jennifer López caminando por la playa con una gabardina color crema (que recuerda a su abrigo Dolce & Gabbana en Maid In Manhattan), una camiseta merch de la era J.Lo, gafas de sol y jeans blancos.

"Creo que tienes que mantenerme helado (no lo haces) / Creo que voy a gastar tu dinero (no lo haré) / Incluso si estuvieras arruinado / Mi amor no cuesta nada", sonaba la canción original mientras ella dejó caer la chaqueta, una pulsera y gafas de sol antes de darse la vuelta para levantarse la blusa.

Han pasado 20 años desde que Jennifer López lanzó el video

En el video de 2001, la mujer de 31 años sale furiosa de una mansión de Miami después de que su novio le envía otro brazalete caro y abandona los planes. En un ataque de ira, se dirige a la playa para desahogarse, tal como puedes observar en el video que te presentamos a continuación en La Verdad Noticias.

Su segundo marido, Cris Judd, también aparece en la música durante una pausa de baile. Aunque Jennifer López nunca ha dicho si la canción trata sobre una persona en particular, estaba en una relación con Diddy, de 51 años, en el momento del lanzamiento de la canción. El rapero también está acreditado como escritor y productor en varias pistas del álbum, incluidas "Walking On Sunshine" y "Dance With Me".

Jennifer también publicó una serie de impresionantes fotos de la filmación del video, también rindiendo homenaje a su álbum que definió su carrera. "Mientras reflexiono sobre el hecho de que es el # JLo20thAnniversary, solo quería agradecerles a todos ustedes por estar conmigo, amarme y apoyarme en todos los altibajos", dijo efusivamente. “¡¡Muchas gracias por todo el amor de los últimos 20 años !! ¡¡Te quiero mucho!!"

Varios de sus seguidores, incluido el exmarido de Mariah Carey, Tommy Mottola, dejaron algo de amor en los comentarios. El productor discográfico y ejecutivo de la discográfica publicó fuego, aplausos y un emoji de corazón en el video.

Según las memorias de Mariah, Tommy jugó un papel fundamental en la aversión de Mariah por Jen cuando hubo una disputa sobre una muestra de "Firecracker" que luego apareció en el remix de Jennifer "I'm Real" en lugar de "Loverboy" de Mariah. A otros fanáticos simplemente les encantaba el retroceso, escribiendo "Gorgeous" y "este es mi video musical favorito".

