Jennifer Lopez recibe halagos de sus ex parejas, Ben Affleck y Marc Anthony

Los ex de Jennifer Lopez se están abriendo sobre lo que realmente sienten por ella. La cantante de "On The Floor" apareció en la portada de mayo de la revista InStyle el lunes, que también incluyó comentarios de sus ex Ben Affleck y Marc Anthony sobre su ética de trabajo, talento y carrera.

Anthony, quien estuvo casado con Lopez de 2004 a 2014, elogió a su ex esposa por su "capacidad para ver y comprender las cosas antes de que sucedan".

“Antes incluso de que ella presente una idea, la ha visualizado mil veces. Y si alguien dice que puede que no sea la mejor idea, ella dirá, 'Simplemente no la ves todavía'. Nueve de cada diez veces lo logrará".

Continuó, llamándola "la trabajadora más dura que he conocido".

"Cuando estábamos juntos, era todo lo contrario para mí. Eso ha cambiado desde entonces. Aprendí mucho de ella. ¡Ella es la original!", declaró el cantante.

Marc y Jennifer estuvieron casados y tuvieron a los gemelos hijos de la cantante/Foto: Hola

Ben y Marc reconocen la gran carrera que tiene Jennifer Lopez

Del mismo modo, Affleck también ofreció palabras de apoyo a su ex prometida. Conocidos por los tabloides como "Bennifer", López y Affleck comenzaron a salir a principios de la década de 2000 y protagonizaron juntos "Gigli" de 2003 y "Jersey Girl" de 2004.

"Pensé que tenía una buena ética de trabajo, pero me sentí completamente honrado y asombrado por lo que ella estaba comprometida a hacer día tras día, la seriedad en la que tomaba su trabajo, la forma tranquila y dedicada en que lo hizo, metas, y luego cómo volvería y redoblaría sus esfuerzos", dijo Affleck.

"Ella sigue siendo, hasta el día de hoy, la persona más trabajadora con la que me he encontrado en este negocio", afirmó.

Ben agregó: "Tiene un gran talento, pero también ha trabajado muy duro por su éxito, y estoy tan feliz por ella que parece, por fin, para recibir el crédito que se merece".

Además de elogiar su talento, Affleck también señaló su aparente incapacidad para envejecer.

"¿Dónde guardas la fuente de la juventud? ¿Por qué te ves igual que en 2003 y parece que estoy en mis 40... en el mejor de los casos?" bromeó.

Ben y JLo estuvieron comprometidos, pero su relación no llegó al altar/Foto: Zeleb

Lopez estuvo casada anteriormente con el camarero Ojani Noa (1997 a 1998) y el bailarín Cris Judd (2001 a 2003) antes de casarse con el cantante Marc Anthony, con quien comparte los gemelos de 13 años, Maximilian "Max" David y Emme Maribel.

JLo se comprometió con Alex Rodríguez en marzo de 2019, aunque la boda se ha pospuesto en dos ocasiones, y hace poco hubo rumores de ruptura; pero al parecer la pareja aún se mantiene unida.

