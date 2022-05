Jennifer Lopez quedó devastada cuando no la nominaron a los Premios Oscar

La artista anhelaba mucho recibir esta nominación para validar su carrera/Foto: Omalley

Jennifer Lopez tendrá un documental en Netflix titulado Halftime (Medio tiempo), donde mostrará un poco de su vida, tanto personal como profesional y las altas y bajas que ha tenido a lo largo de su trayectoria.

Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores para los fans de “La Diva del Bronx” fue cuando se muestra lo devastada que quedó JLo cuando no fue nominada a los Premios Oscar en 2020, tras participar en la cinta “Hustlers”, donde su actuación recibió cientos de elogios por parte de los críticos de cine.

Incluso la cantante y actriz fue nominada a los Globos de Oro en ese mismo año por esa cinta. Por lo que el público se sorprendió que ella no fuera considerada para ganar un Oscar.

Jennifer Lopez se puso muy triste al no ser nominada al Oscar

El documental rodea el ascenso a la fama que ha tenido Jennifer, donde se aborda cómo Hollywood tardó muchos años en tomar en serio la carrera de Lopez. Razón por la cual, la puso muy triste no ser nominada al Oscar, ya que sintió que no reconocieron su trabajo actoral.

En el trailer del documental que se va a estrenar el 14 de junio, se ve cómo JLo se ilusiona luego de leer un artículo que predice que será nominada a Mejor Actriz de Reparto por su papel de bailarina en la película.

Pero la cantante de “On the floor” rompe en llanto después de darse cuenta de que se lo perdió. Los nominados en esa categoría para ese año fueron Laura Dern en “Marriage Story” (ganadora); Kathy Bates en “Richard Jewell”; Scarlett Johansson en “Jojo Rabbit”; Florence Pugh en “Mujercitas”; y Margot Robbie en “Bombshell”.

"Fue difícil", dice ella en el clip. "Simplemente tenía muy baja autoestima", declaró JLo.

¿Cuál fue la primera película de Jennifer Lopez?

Jennifer tuvo su primer papel estelar en 1993/Foto: Imdb

La estadounidense de raíces puertorriqueñas obtuvo su primer trabajo como actriz en un rol protagónico en 1993 en la película de drama “Nurses on the Line: The Crash of Flight 7” de 1993, lanzada en DVD como Lost in the Wild, película que Jennifer Lopez coprotagonizó junto a Lindsay Wagner y Robert Loggia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!