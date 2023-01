Jennifer Lopez presume su romance con Ben Affleck en inéditas fotografías

La pareja vuelve a demostrar que su romance va de maravilla.

Jennifer López inició el año consintiendo a su fiel séquito de seguidores con un video compartido desde su perfil oficial de Instagram, en el cual presume una serie de inéditas fotografías de su vida profesional y privada que nunca antes habían salido a la luz.

“¡2022 fue uno de los mejores años hasta ahora! No puedo esperar a todo lo que vendrá el próximo año”, escribió la intérprete de éxitos como ‘On The Floor’, ‘Let's Get Loud’ y ‘Love Don't Cost a Thing’ junto a la publicación, misma que ya supera los 372 mil likes en Instagram.

Las imágenes demostraron lo que todo mundo ya sabía y que nadie podía negar: el 2022 fue uno de los mejores años para la cantante en lo que respecta a su vida privada y profesional, pues además de triunfar en el amor y los negocios también fue nombrada por los Grammys como la latina más influyente de la historia.

Imágenes inéditas de su boda

La cantante también presumió imágenes inéditas de su boda.

Además de las fotos inéditas de su vida profesional y privada, “La Diva del Bronx” compartió imágenes inéditas de su boda de tres días con Ben Affleck, la cual se llevó a cabo el pasado mes de agosto en un recinto privado del cual aún no se tienen muchos detalles al respecto.

Desde presumirse modelando vestidos de novia hechos por costosos diseñadores pasado por fotos profesionales nunca antes vistas hasta llegar a divertidos momentos que vivió junto al actor en el día más importante de su vida, los fans agradecieron a la cantante por abrirles otro pedacito de su corazón.

¿Cuántos años duraron separados Jennifer Lopez y Ben Affleck?

La pareja sorprendió a todos al darse una segunda oportunidad en el amor.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Jennifer López y Ben Affleck iniciaron un romance en 2002 y en ese mismo año anunciaron su compromiso pero en 2004 decidieron poner fin a su relación sentimental. 19 años después, ellos deciden darse una nueva oportunidad en el amor y llevar a cabo la boda que en un principio planearon.

