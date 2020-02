Jennifer Lopez presume piernas de impacto con diminuto vestido blanco

Jennifer Lopez es una reconocida actriz, cantante y empresaria de origen puertorriqueño que volvió a cobrar popularidad en el medio del espectáculo gracias a la increíble presentación que dio junto a la colombiana Shakira en el pasado Halftime Show del Super Bowl LIV.

No cabe duda que Jennifer Lopez ha logrado consolidarse como una de las artistas latinas más importantes del mundo de la música al conquistar las primeras posiciones de las listas de popularidad más importantes del mundo entero con canciones como “On The Floor”, “Waiting for Tonight”, “Dance Again”, “Papi”, “Get Right” y muchas otras más.

El nombre de Jennifer Lopez siempre ha sido sinónimo de sensualidad, elegancia y extravagancia pues constantemente podemos ver que la cantante se adueña de los titulares de los medios de comunicación al presumir la escultural figura que posee a sus 50 años de edad.

Jennifer Lopez causa furor en las redes sociales al modelar diminuto vestido

La participación de Jennifer Lopez en el Halftime Show del LVI Super Bowl provocó que muchos de sus fanáticos recordaran los icónicos looks que la cantante puertorriqueña ha usado en los múltiples alfombras rojas de importantes eventos a los que ha asistido pero uno de ellos ha llamado la atención de todas las redes sociales.

Fanáticos han querido recordar el día que el diminuto vestido blanco de Jennifer Lopez logró robar la atención de las cámaras en una pasada alfombra roja de una sesión de prensa que tuvo el programa de World of Dance en la ciudad de California.

Jennifer Lopez sorprendió a todos los asistentes con ese espectacular vestido que la hizo lucir más joven que nunca pero lo que destacó es que la cantante pudo presumir las hermosas y torneadas piernas que posee gracias a la estricta vida fitness que ha adoptado desde hace años.

Fotografías: Pinterest e Instagram @jlo

