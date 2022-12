Jennifer López pensó en lo peor tras su separación de Ben Affleck

No cabe duda que ahora Ben Affleck y Jennifer López se encuentran disfrutando del amor que s ehan profesado, pues su matrimonio parece marchar viento en popa.

Pese a los rumores que apuntaban a una crisis de pareja, tanto Jenn como Ben se han mostrado muy enamorados, aun cuando la prensa se empeña en saber sí se encuentran atravesando momentos difíciles.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, la pareja ha reaparecido hace unos días después de anunciar su nuevo álbum, y fue en la promoción del mismo que Jennifer hizo una fuerte confesión.

Jennifer López pensó en la muerte

Jennifer López y Ben Affleck en 2002

Aunque en estos momentos la pareja se encuentra disfrutando de lo mejor, la Diva del Brox se sinceró en una entrevista para Apple Music, donde explicó que estuvo a punto de morir tras la primera separación de su actual esposo

"Fue muy doloroso después de que nos separáramos, una vez que cancelamos esa boda hace 20 años, fue la angustia más grande de mi vida. Sinceramente, sentí que me iba a morir. Me sentí en una espiral durante los siguientes 18 años en los que simplemente no podía hacerlo bien. Pero ahora, 20 años después, tiene un final feliz. Tiene el final que nunca sucedería en Hollywood", dijo la famosa.

Estas declaraciones fueron dadas después de que la famosa sacara un nuevo álbum titulado "This Is Me... Now", el cual es una continuación de su proy ecto de 2002, This is Me... Then, el cual parece estar dedicado hacia su verdadero amor Ben Affleck

¿Por qué terminaron la primera vez Ben Affleck y Jennifer López?

Jennifer López y Ben Affleck terminaron en 2002

Jennifer López y Ben Affleck han afirmado en distintas ocasiones que la principal causa de su ruptura en 2002, se debió a la presión de la prensa que los siguió por todos lados.

Ambos famosos decidieron dedicarse a sus proyectos personales y dejar su relación sentimental en segundo plano.

