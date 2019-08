Jennifer Lopez muestra sus 'Jamones' en atrevida pose (FOTO)

La famosa cantante Jennifer Lopez ha subido la temperatura de sus millones de seguidores durante las ultimas semanas, pues en más de una ocasión los ha deleitado presumiendo sus encantos en atrevidas prendas.

Cabe destacar que ‘La diva del Bronx’ recientemente celebró su cumpleaños con un enorme evento junto a su novio el ex beisbolista Alex Rodríguez, donde también ha enloquecido a sus fans con sus fiestas.

Ahora a menos de un día de presumir sus enormes atributos traseros en uno de sus conciertos nuevamente vuelve a pararle… el corazón a sus seguidores en una nueva y provocativa posición.

Asoleando sus encantos

La sensual intérprete de ‘On the floor’ deleitó a sus seguidores en Instagram con su nueva fotografía, donde nuevamente no dejó casi nada a la imaginación, pues expuso su retaguardia en un diminuto y atrevido traje de baño.

Además de causar un enorme impacto por su sensualidad, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, pues volvió a demostrar por que sigue siendo considerada como una de las mujeres más sensuales del espectáculo.

“Tan buena como el vino”.

Este fue uno de los miles de mensajes que Jennifer Lopez recibió en la foto, pues al usar un traje de baño en color vino, la compararon con esta bebida, pues consideran que solo se pone mejor con el paso de los años.

En la imagen se puede ver a Jennifer Lopez acostada sobre una red encima del mar, colocándose en una provocativa posición que expuso sus glúteos demasiado, lo que por supuesto dejó como locos a sus fans.

La fotografía que lleva poca más de 4 horas de haber sido publicada ya supera incluso el millón de likes, lo que confirma que ‘La diva del Bronx’ continua siendo de las favoritas del público.

