Jennifer López llora en premiación y envía mensaje a su querido Ben Affleck.

Jennifer López se emocionó cuando recibió el Premio Generación en los MTV Movie & TV Awards en Santa Mónica el domingo. Las lágrimas comenzaron a brotar cuando reconoció a sus dos hijos 'por enseñarme a amar' y agradeció a las personas que 'le han sido fieles ya los que le han mentido'.

También le dio un grito a su prometido Ben Affleck al final del discurso diciendo: 'Ben y todos en casa, espérenme para cenar. ¡Estaré en casa a las 7! Al aceptar el honor con genuina gratitud, la artista reconoció a sus seguidores, así como a aquellos que la han desacreditado durante su viaje, mientras entregaba una 'lista diferente de agradecimientos'.

Después de disfrutar de una entusiasta ovación de la audiencia, López recordó a las muchas personas con las que ha trabajado durante su carrera cinematográfica. "Solo eres tan bueno como las personas con las que trabajas", compartió la actriz Jennifer López, en referencia al increíble éxito que ha logrado desde que irrumpió en Hollywood en la década de 1980.

Jennifer López agradeció a muchas personas en los premios

La nativa del Bronx, Nueva York, pasó a establecer su lista única de agradecimientos al compartir que "no puedes crear la verdad a menos que realmente la hayas vivido". "Quiero agradecer a todas las personas que me dieron esta vida", comenzó. "Quiero agradecer a las personas que me dieron alegría y a las que me rompieron el corazón".

Haciendo una pausa, la cantante Jennifer López dijo: 'Los que eran verdaderos y los que me mintieron', continuó López. En el momento en que comenzó a agradecer al 'amor verdadero', comenzó a emocionarse visiblemente. "Quiero agradecer la forma en que me mentí a mí mismo, porque así fue como supe que tenía que crecer".

Jennifer López también agradeció a sus hijos y Ben Affleck

La hermosa Jennifer López pasó a agradecer "la decepción y el fracaso por enseñarme a ser fuerte" y a sus gemelos Max y Emme, de 14 años, "por enseñarme a amar". Es en este momento, con la mención de sus dos hijos, que las lágrimas comenzaron a fluir. La Verdad Noticias informa que, haciendo una pausa para encontrar las siguientes palabras, la multitud comenzó a rugir con vítores de apoyo.

"Quiero agradecer a todas las personas que me dijeron en mi cara, o cuando no estaba en la habitación, que no podía hacer esto", dijo López, entre lágrimas, y agregó: "Realmente lo hago". No creo que podría haberlo hecho sin ti. Y sé que no podría haberlo hecho sin los fans que vieron las películas.'

Posterior a dicho momento, López comenzó a señalar a todos los fanáticos en la sala mientras decía: "Tú, tú, tú, tú y tú, tú eres la razón por la que estoy aquí, y he estado aquí, y te amo!". Luego pasó a dar un agradecimiento extra especial a su manager, Benny Medina, quien dijo que era "la única persona que creyó en mí desde el principio".

