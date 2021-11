Jennifer Lopez insinúa que ya quiere casarse con Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck se han convertido en una de las parejas favoritas del momento desde que retomaron su romance. Ahora, la cantante y actriz ha insinuado que sí le gustaría llegar al altar con el actor, con quien hace varios años estuvo comprometida.

A pesar de haber sufrido la ruptura de varios matrimonios, JLo no descarta un nuevo matrimonio. Ya que la diva puertorriqueña de 52 años, confesó que está abierta y dispuesta a vestirse nuevamente de blanco y casarse por cuarta ocasión.

"Soy una romántica, siempre lo he sido. Me he casado varias veces", dijo entre risas al programa Today de la cadena NBC. "Aún creo en ser felices para siempre, por supuesto. Cien por ciento", confesó Jennifer Lopez quien hizo oficial su regreso con Affleck en junio.

Hay rumores de boda entre Jennifer Lopez y Ben Affleck

Ben y Jen estuvieron comprometidos hace más de una década, y ahora finalmente podría volver a tratar de dar el siguiente paso/Foto: El Mundo

Aunque aún no hay un anillo de por medio, se ha comenzado a rumorar que Lopez y Affleck ya tienen un acuerdo prenupcial para la que sería su próxima boda. Como mencionamos en La Verdad Noticias, la pareja se reconcilió el pasado mes de mayo, diecisiete años después de haber roto su compromiso.

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que la relación va viento en popa. Y tan seria es, que los hijos de López, Emme y Max de 13 años, ya conviven con el actor, de acuerdo a People.

"Están conociendo a Ben poco a poco. Todo parece estar fluyendo. Es muy obvio que Jennifer va en serio con Ben. No se le ha visto tan feliz por mucho tiempo", comentó la fuente.

Mientras que Jennifer Lopez ya conoció a las tres hijas del actor con su ex, Jennifer Garner, y actualmente están reordenando sus respectivas agendas para poder pasar las navidades juntos sin tener que sacrificar tiempo con sus hijos.

JLo se prepara para su siguiente película

JLo habló de matrimonio por su siguiente película con Owen Wilson, "Marry Me"/Foto: Harper's Bazaar

Antes de terminar el año, JLo está promocionando su siguiente película “Marry Me”, una comedia romántica que protagoniza al lado del actor Owen Wilson. Y fue por este motivo que la artista insinuó que sí le gustaría casarse de nuevo.

En la cinta, Jennifer Lopez interpreta a una popular cantante que se casa con un padre soltero, luego de descubrir que su prometido le ha sido infiel. La película se estrenará el 11 de febrero de 2022 en todos los cines de México.

