Jennifer López hace CANDENTE BAILE en Instagram en su cumpleaños 50 (VIDEO).

La guapa cantante Jennifer López se encuentra de manteles largos, pues este miércoles 24 de junio cumple 50 años de edad, luciendo un espectacular cuerpazo incluso mejor que a sus 30 años. La actriz nacida en la ciudad de New York compartió en su cuenta de Instagram un video de uno de sus conciertos en donde luce su silueta perfecta y en donde se puede apreciar que se encuentra en un gran momento de su carrera e incluso luciendo una mejor figura que años atrás.

Jennifer López en total plenitud a sus 50 años en candente video de Instagram.

Jennifer López es conocida en el mundo de la música como JLo y con casi 30 años de carrera en la idustria musical, como actriz, productora, empresaria y diseñadora, se ha colocado en el gusto de la gente a nivel mundial y además de que en la actualidad se mantiene más vigente que nunca.

Antes de que la cantante Jennifer López cumpliera sus 50 primaveras, declaró ante los medios de comunicación que su edad no le importaba, pues ella se siente con una mentalidad muy jovial y que sigue teniendo la energía que 10 o más años atrás.

Jennifer López en total plenitud a sus 50 años en candente video de Instagram.

Jennifer López en total plenitud a sus 50 años en candente video de Instagram

"Trato de no pensar en eso. Voy más por cómo me siento adentro y me siento muy jovial y energética. Siento que aún tengo mucha energía", respondió Jennifer López.

En el video de su cuenta de Instagram que compartió hace poco más de 12 horas, la cantante luce un atuendo diminuto en color morada, en donde deja ver su escultural y torneado cuerpo con un candente baile. La publicación ya logró poco más de 3 millones de reproducciones por parte de sus seguidores, además de ya contar con poco más de 8,200 comentarios desde que la actriz Jennifer López lo posteó.

Te Puede Interesar: Jennifer López luce sus ENORMES ATRIBUTOS en ajustados leggins

La gran parte de los comentarios emitidos por los seguidores de JLo fueron para felicitarla por su cumpleaños 50 y otros más para halagar a la nacida el 24 de julio de 1969.

Jennifer López hace CANDENTE BAILE en Instagram en su cumpleaños 50 (VIDEO).

Dale click a la estrella de Google News y síguenos