No es solo su vida amorosa lo que está en los titulares en estos días. La actriz y cantante Jennifer López todavía está aprovechando el éxito de su papel en Hustlers mientras firma un nuevo contrato con Netflix.

Tanto López como Netflix han confirmado el trato. Además, tenemos detalles sobre el tipo de producciones en las que participará para el servicio de transmisión. La Verdad Noticias informa que, en relación a la cantidad de dinero que obtendrá por el trato, esos detalles han sido más difíciles de conseguir pero se presume es millonario.

Netflix dijo que Nuyorican Productions de López se enfocará en proyectos que apoyen "una diversa gama de actrices, escritoras y cineastas", produciendo películas y series con o sin guiones. El acuerdo incluye dos películas lanzadas anteriormente, ambas protagonizadas por Jennifer López.

Jennifer López entrena para cintas en Netflix

Jennifer López firma contrato millonario de varios años con Netflix.

Dirigida por la directora de cine de Mulan, Niki Caro, Mother sigue a una aterradora asesina que ha emergido de un escondite para ayudar a su hija a sobrevivir. Por ello, López se está entrenando para este papel y comenzará a filmar el próximo año antes de su lanzamiento programado a fines de 2022. La segunda película, “Criptografía”, está basada en la novela de Isabel Oheda Maldonado.

Nuyorican Productions es copropiedad de López, de 51 años, y su socia productora Elaine Goldsmith-Thomas. Jennifer López, la cantante en la parte superior de la lista, fue la productora de películas como Second Act y Hustlers en las que protagonizó.

Jennifer Lopez anunció de un contrato de producción con el gigante de streaming.. En un comunicado, dijo: “Estoy emocionada de anunciar una nueva asociación con Netflix. Elaine, Benny y yo somos creadores de contenido positivo que rompen la sabiduría convencional y tratan de vender arte y entretenimiento directamente a millones de personas en todo el mundo".

Netflix y Jennifer López trabajarán unidos

Jennifer López firma contrato millonario de varios años con Netflix.

Solo para recapitular, conocemos 2 de las producciones en las que Jennifer López y Netflix trabajarán juntos. Hay interés de ambos lados de hacer potencialmente algún tipo de serie sin guión. ¿Cuánto va a ganar Jlo con este trato? Bueno, en este punto no se ha publicado ninguna información sobre esa parte del trato.

Pero, aparte de las 2 películas que ya se han anunciado, la gente de Netflix ha insinuado la creación de algún tipo de serie con Jennifer López, que recientemente se fue de vacaciones con Ben Affleck 17 años después de su ruptura.

La directora de TV global de Netflix, Bela Bajaria, dijo a Variety : "Tengo muchas ganas de trabajar con ella y el equipo para crear nuevas series que nuestros miembros adoren". Al tiempo que elogia a López como "un talento singular".

¿La creación de esta nueva serie significa que veremos a Jlo en algún tipo de reality show que imita "Keeping Up With The Kardashians"? Variety afirma que Netflix y Jennifer López están interesados en hacer televisión "sin guión", por lo que algo como esto puede ser posible.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.