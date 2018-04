Jennifer López estrena nueva canción ‘El anillo’

La inigualable cantante Jennifer López, de 48 años, compartió con todos sus seguidores un adelanto de su nuevo sencillo ‘El anillo’ y está arrasando, tras haberse publicado hace unos instantes, pues la sexy, Jennifer López, está acompañada en el video clip por el guapo Miguel Ángel Silvestre, actor conocido por participar en la serie ‘Sin tetas no hay paraíso’ quien dice estar muy emocionado por este gran proyecto.

“Fue toda una experiencia trabajar con una mujer que me ha tenido enamorado desde que la vi bailar y cantar Jenny from the block” dijo el guapo español Miguel Ángel.