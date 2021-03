La cantante Jennifer Lopez protagoniza una nueva polémica en las redes sociales al ser señalada por algunos cibernautas de utilizar botox, esto luego de que compartiera un nuevo video en su perfil de Instagram, en el cual promociona los productos de su línea de belleza.

En dicho clip es posible ver a Jennifer López hablar sobre una mascarilla, pero el detalle que llamó la atención de sus seguidores en Instagram es que la cantante, también conocida como “La Diva del Bronx”, lució su rostro ante el lente de la cámara sin maquillaje.

“¡Es la primera vez que lanzo este video completo de cuando probé por primera vez la máscara ilimitada! ¡JLoBeauty ahora disponible en Amazon!”, escribió la también actriz junto al video que compartió en su cuenta de Instagram, mismo que ya superó los 709 mil likes.

A pesar de que la publicación de “La Diva del Bronx” recibió varios piropos en comentarios, también hubieron algunos cibernautas que la acusaron de usar botox, pues según ellos, el hecho de que no tuviera maquillaje provocó que sus retoques estéticos sean más evidentes.

Jennifer Lopez responde a las críticas

Jennifer Lopez se defiende de quienes la acusan de usar botox.

Sin embargo, Jennifer Lopez no tuvo reparo en confrontar las duras críticas y a través de los comentarios aclaró que ella no se ha inyectado botox ni se ha sometido a alguna cirugía. Además, aprovechó la ocasión para dar consejos: No tener una actitud negativa con otros.

“Solo es mi cara. Por millonésima vez, nunca me he hecho bótox o cualquier inyectable o cirugía… Intenta gastar tu tiempo siendo más positiva, amable y edificate. Los demás no gastan su tiempo tratando de tirar a otros. Eso te mantendrá joven y hermosa también ¡Te mando amor!”, escribió Jennifer Lopez a unos de sus haters en Instagram.

