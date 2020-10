Jennifer Lopez está deslumbrante en entallado atuendo rojo vibrante ¡Sensual!

Jennifer Lopez compartió una foto en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene 132.2. millones de seguidores con la hermosa cantante, bailarina y actriz con Balmain x Puma.

JLo está recibiendo mucha atención en este momento por su sentido de la moda y su estilo. Después de volverse viral por sus nuevos vídeos “Pa Ti” y “Lonely” con Maluma, y usó múltiples atuendos elegantes. Ahora, está recibiendo mucho amor en línea por su atuendo de Balmain x Puma.

Puede ver la foto de Jennifer Lopez luciendo deslumbrante con el atuendo de Balmain x Puma a continuación.

El increíble look de Jennifer López

Jennifer López usó el top corto asimétrico de Balmain x Puma. La camiseta tiene dos Pumas en la parte delantera, una capa interior de malla y pedrería en todo el frente. El color rojo intenso hace que el atuendo sea una pieza destacada cuando quieres llevar tu atuendo de streetwear a un nivel superior.

El top corto asimétrico Balmain x Puma cuesta aproximadamente $ 4,826.

El conjunto balmain x puma que ha viralizado JLo

La diva latina combinó la parte superior con los pantalones deportivos Balmain x Puma Sequin a juego. Los pantalones están hechos de lentejuelas rojas con una pretina de lentejuelas negras y lentejuelas negras que corren a lo largo de las piernas. los pantalones deportivos cuestan aproximadamente $ 5,450.

Jennifer López adoptó una pose sensual mientras giraba la cabeza hacia un lado para tomar una foto de perfil. Los fanáticos también notaron el calzado que Jennifer usaba y muchos querían saber quién era el diseñador de zapatos.

La cantante de "Get Right" usó un par de sandalias de plataforma de Tom Ford. Los zapatos están hechos de terciopelo y se llaman Sandalia con plataforma de terciopelo. Ella posó con el cabello recogido hacia atrás y lejos de su rostro. Complementó el look con grandes aros de oro y varios collares de oro.

Jennifer Lopez aparecerá en la pantalla grande en la película Marry Me y será coprotagonista con Owen Wilson. La película está programada para el 12 de febrero de 2021, fecha de estreno.

¿Qué opinas del atuendo de Jennifer Lopez? ¿Te gusta su look? Dinos en los comentarios.