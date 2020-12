Jennifer López está contemplando NO casarse con Alex Rodríguez ¿que pasó?

Jennifer López ya no está segura de que casarse con Alex Rodríguez sea lo mejor para ella. La cantante, actriz y productora de 51 años habló con Andy Cohen en su programa de radio sobre por qué está pensando dos veces antes de caminar por el altar por cuarta vez.

"Oh, sí, hemos hablado (de no casarnos) de eso seguro", admitió López. "Quiero decir, a nuestra edad, ambos hemos estado casados antes, es como, ¿nos casamos? ¿No es así? ¿Qué significa para nosotros? Y es solo, se reduce a algo personal, como, ¿qué quieres hacer? Definitivamente no hay prisa".

Jennifer López se ha visto muy feliz a lado de su prometido Alex Rodríguez

Boda de Jennifer López y Alex Rodríguez cancelada

Como informamo en La Verdad Noticias la intérprete de medio tiempo del Super Bowl reveló que habían planeado decir "Sí, quiero" en Italia en junio, pero la pandemia canceló sus planes.

"Fue muy triste porque se suponía que nos casaríamos en junio y lo habíamos planeado todo", explicó. “Entonces, en marzo o abril, miramos hacia abajo y decimos, 'Esto tal vez no suceda'. Italia es el peor lugar del mundo. Y nos íbamos a casar en Italia. Yo estaba como, 'Está bien, tenemos que cancelar todo' ".

"Fue un poco decepcionante. Y luego piensas para ti mismo, bueno, las cosas sucederán en su tiempo divino de alguna manera, pero lo mismo con lo de Goldie y Kurt, piensas, ¿tienes que hacerlo? , ¿Deberíamos?" cuestionó, refiriéndose a los actores Goldie Hawn y Kurt Russell, quienes han estado juntos por más de 30 años y nunca se han casado.

"Simplemente nos dio un momento para hacer una pausa y pensar en ello. Y creo que es algo que tal vez aún sea importante para nosotros, pero no hay prisa, ya sabes, no hay prisa, sucederá cuando suceda". López dijo.

JLo y Alex Rodríguez se comprometieron en marzo de 2019, y el exjugador de los Yankees le propuso matrimonio en unas vacaciones con un anillo de diamantes de un millón de dólares.

La pareja está aislada en su casa de Florida con sus hijos: los mellizos de Jennifer López, Max y Emme, de 12 años, y las hijas de Rodríguez, Natasha, de 15, y Ella, de 12.

