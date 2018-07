Jennifer Lopez espera un hijo del exbeisbolista Alex Rodríguez

Desde hace un par de semanas circula el rumor que apunta que la cantante Jennifer Lopez estaría embarazada de su actual pareja, Alex Rodríguez, incluso la astróloga Mhoni Vidente ya lo advirtió y predijo que la diva está esperando un bebé.

Sin embargo, ni Alex ni JLo se han expresado sobre este tema que ha tenido en duda a todos durante este tiempo.

Y cuando parecía que sólo se trataba de un "rumor" salió a la luz una foto en su cuenta de Instagram que volvió a despertar las sospechas, pues los fanáticos descubrieron un detalle evidente.

La cantante se retrató al lado de Alex en plena playa y todo iba bien, la imagen fue bien recibida con casi dos millones de me gusta, pero los usuarios notaron algo extraño.

No fue precisamente el color del traje de baño de Jennifer, sino que cubrió su vientre con la prenda y con su brazo. Y es que la intérprete de 'Get Right' se la pasa presumiendo su anatomía cada que puede y a todos se les hizo 'extraño' que esta ocasión, cuando los rumores crecieron, ya se cubre más el abdomen.

It’s the lil quiet moments that matter the most...�� Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 5 de Jul de 2018 a las 9:31 PDT