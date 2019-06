Jennifer López es NALGUEADA por Alex Rodríguez en grabación de Instagram.

Luego de que surgiera el rumor sobre una posible separación entre la cantante Jennifer López y el exbeisbolista Alex Rodríguez, la pareja ha demostrado en redes sociales el amor que perdura de momento en dicha relación; esto fue en la grabación de un video que fue compartido en Instagram cuando el exjugador de los Yankees aparece en público nalgueando a la intérprete de “El anillo”.

JLo es nalgueada por Alex Rodríguez.

A través de sus redes sociales dejan ver lo felices que son y comparten cada importante momento que viven juntos, en esta ocasión fue en la cuenta del expelotero que compartió el video en Instagram, mismo que ha alcanzado arriba de las 970 mil reproducciones y superando la barrera de los 2 mil comentarios.

En el video se puede apreciar a la cantante Jennifer López lucir de manera espectacular un legging en color blanco y un crop top del mismo tono, mientras que Alex Rodríguez un pantalón deportivo en color negro y una playera de tono gris obscuro y en donde ambos se encuentran realizando distintas rutinas de ejercicio.

Alex Rodríguez nalguea a JLo en un video de Instagram

Las reacciones por parte de los seguidores de Alex Rodríguez y Jennifer López no se hicieron esperar, luego de que el exbeisbolista nalgueara a JLo.

"Álex está aprovechando el entrenamiento". "Cuidado con esa mano Arod, no te pudiste resistir". "Te entiendo, es imposible resistirse a Jennifer". "Son la mejor pareja del mundo, los amo". "Quiero un novio que me nalguee así". "Me encantan ustedes, se les nota el amor". "Necesito un novio como Álex, que me desee así".

JLo es nalgueada por Alex Rodríguez.

Te Puede Interesar: Jennifer López es CRITICADA por exhibir sus encantos (FOTO).

Aunque los enamorados han revelado todos los detalles de los inicios de su relación en el 2017, en una reciente entrevista Jennifer López confesó un dato totalmente inesperado de cuando conoció por primera vez a su prometido 14 años atrás. Ya que fue una atracción instantánea cuando JLo fue a un juego de los Yankees con su expareja Marc Anthony y donde se vio flechada por Alex Rodríguez.