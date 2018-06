Jennifer López enloqueció a sus fans con sexy baile

Jennifer López, de 48 años, está muy feliz por las 100 presentaciones en Las Vegas, su show se llevan a cabo en The axis del Planet Hollywood Resort & Casino.

La estrella Jennifer López, festejo con un espectacular pastel por sus 100 presentaciones, fue tanta la emoción de la cantante, que no dudo ni un momento en ponerse a bailar, en el vídeo se ven los sexys pasos que realiza Jennifer López, enloqueciendo a todos sus fans, la cantante estuvo bailando sus más recientes canciones a lado de su grupo de bailarines.

Jennifer López está muy feliz por esta gran oportunidad en su carrera, este proyecto empezó en el año de 2016 en el mes de enero.

J.Lo hizo su debut en el mes de enero en el Teatro Axis del Planet Hollywood, su show incluye algunos de sus más grandes éxitos, como ‘If You Had My Love’, ‘Jenny From the Block’, ‘Let's Get Loud’, ‘Waiting for Tonight’, ‘On the Floor’, entre otros temas que han sido la sensación.

Recientemente la hermosa cantante en su cuenta de instagram, festejo las 100 presentaciones que ha tenido durante su gran debut en el 2016, en las fotografías se le ve a la estrella luciendo un hermoso vestido muy ajustado en color blanco, con adornos en dorado, la estrella se ve espectacular.

No cabe duda que la estrella, no para de trabajar, pues ahora con la segunda temporada de 'Word of dance', siendo parte de los jueces, para dar su crítica sobre los concursantes que compiten en el baile, y es que una de las presentaciones, han cautivado a todos los jueces por los increíbles pasos de baile, las cargadas y la actitud que salen a demostrar que tienen talento.

Jennifer López que ha estrenado sus más recientes canciones como ‘El anillo’ y ‘Dinero’, colocándose en las más populares, pues tiene más de 85 millones de reproducciones.

��#DINERO part ONE!�� Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 24 de May de 2018 a las 11:00 PDT