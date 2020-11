Jennifer Lopez enciende las redes con su nueva canción "In the Morning”

La cantante superestrella, Jennifer Lopez lanzó su última canción de éxito "In the Morning" el viernes 27 de noviembre, y la letra es realmente sexy.

Como te adelantamos en La Verdad Noticias, la nominada al Globo de Oro posó completamente desnuda para la apasionante foto promocional del sencillo, lanzada a principios de esta semana.

"¡Sorpresa! Aquí está la portada oficial de #InTheMorning”, escribió JLo a sus fans en las redes sociales.

El único elemento visible en la asombrosa foto es el hermoso anillo de compromiso de López de su prometido Rodríguez.

Y es que, la letra de 'In the Morning' es realmente directa y sensual. "If you love me / Say it in the morning", canta Lopez. "Not just in the evening / Only when you want my body / Want my body".

Más adelante, la cantante habla de unas manos que cubren su cuello, pide que las luces sean tenues y usa frases mucho más explícitas.

"Hands cover my neck / Hold tight 'cause you're obsessed / Come get it in when you're out / Get it in when you're out / Go down in the dim light / You love it 'cause it's so tight / So you better lock it down / You know you better lock it down".

"In the Morning" la nueva canción de Jennifer Lopez

En honor a la nueva canción de Jennifer Lopez, echemos un vistazo a su viaje durante el último año, desde el Super Bowl 2020 hasta convertirse en el ícono del pueblo.

Haciendo honor al nombre de su película, la cantante (asumió una doble función como actriz y productora), golpeó el circuito de la prensa con fuerza, actuando en ciudades desde Toronto hasta Nueva York y Los Ángeles en Elie Saab, Balmain y Zimmerman.

Su recompensa: números estelares de taquilla (Hustlers recaudaron un estimado de 32.2 millones dólares a nivel nacional durante el fin de semana de apertura) y su primer Globo de Oro desde su papel destacado en 1997 como la cantante mexicano-estadounidense Selena Quintanilla.

¿Jennifer Lopez galardonada?

Claro, perdió el premio a la Mejor Actriz de Reparto en una Película ante Laura Dern de Marriage Story, pero Rodríguez se aseguró de que todavía se sintiera como una ganadora con su tributo en Instagram posterior al espectáculo.

"Jen, no se necesita un trofeo, medalla o placa para identificar a un verdadero campeón", escribió.

"Para millones de mujeres jóvenes que la han observado y se han sentido inspiradas y empoderadas para hacer cosas increíbles en sus vidas, ustedes son una campeona. Para innumerables músicos, bailarinas, actrices y artistas que han visto y emulado su pasión, impulso y trabajo. ética para encontrar su propio éxito, usted es un campeón".

Además, Jennifer Lopez lanzó su nueva marca de belleza, e incluso, en un reciente post reveló que los secretos de su mamá son la base de JLo Beauty, y que muy pronto los compartirá con todos.

