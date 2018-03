Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.- Jennifer Lopez enciende instagram presumiendo su trasero. A sus 48 años de edad, la estrella nacida en New York Jennifer Lopez ha publicado un clip promocional en su cuenta de Instagram. Dicho clip es parte de una sesión fotográfica para la revista Paper en la que presume su trasero. La parte más candente del video, dirigido por Ellen von Unwerth, es cuando Jennifer Lopez sube unas escaleras y su princpal atractivo visual queda expuesto a través de una tanga transparente decorada con brillantes. En la grabación, la cantante y actriz de origen boricua luce prendas de su show en Las Vegas, All I Have. Jennifer Lopez enciende instagram presumiendo su trasero. El video en Instagram aún no lleva ni un día en la red social y ya supera el millón 664 mil reproducciones.

Follow me... A film by @ellenvonunwerth @papermagazine #Vegas #allIhave #vegasstrong❤️ Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 22 de Oct de 2017 a la(s) 9:50 PDT Te puede interesar