Jennifer López elimina a su ex Álex Rodríguez de su cuenta de Instagram

Todo parece indicar que Jennifer López ya logró superar a su ex pareja Álex Rodríguez, hecho que pudo ser confirmado luego de que la bella cantante decidió borrar de su Instagram al ex beisbolista. Según informa El Universo.

Lo anterior quedó evidenciado a través de redes sociales, donde la Diva del Bronx borró todas las fotos, videos y comentarios relacionados a su exprometido, con quien rompió definitivamente en abril anterior, poco antes de que ella retomara su romance con Ben Affleck.

La decisión de JLo hizo desaparecer imágenes que incluyen, por ejemplo, las fotos de los ex juntos durante la toma de posesión del presidente Joe Biden, donde ella interpretó “This Land Is Your Land” y “America the Beautiful”.

Jennifer López está en una nueva etapa

Jennifer López y Alex Rodríguez.

Sin embargo, en la cuenta de Instagram de la Diva del Bronx aún permanecen fotos y videos de la estrella sola durante el evento, lo cual también apunta a que la cantante ya está en una nueva etapa de su vida.

Por su parte , A-Rod está disfrutando la vida de soltero, como cuando navegó por puertos de St. Tropez, Mónaco, España e Italia junto con la reportera de deportes Melanie Collins y sus amigos mutuos Jessie James Decker y Eric Decker por su cumpleaños 46, el 26 de julio pasado.

Alexander Emmanuel Rodríguez, más conocido simplemente como Álex Rodríguez, es un exjugador profesional de béisbol estadounidense de ascendencia dominicana que jugaba en las posiciones de campocorto y tercera base.

¿Qué pasó entre JLo y A-Rod?

JLo y A-Rod fueron una pareja muy famosa.

Jennifer López y Álex Rodríguez pusieron fin a su relación después de cuatro años y con una boda en el horizonte. Según ha explicado una amiga de la cantante, habría sido ella la que tomó la decisión de poner punto y final a ese amor.

Como una forma de venganza Alex Rodríguez decidió buscar nuevamente a su amante, la modelo Madison LeCroy, con quien al parecer engañó a Jennifer Lopez, después de una posible reconciliación entre la cantante y Ben Affleck.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.