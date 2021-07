Jennifer Lopez difunde video inédito “Cambia el paso” con Rauw Alejandro

Jennifer Lopez compartió en sus redes sociales un video inédito de cómo grabó la canción “Cambia el paso” con su colega Rauw Alejandro, la publicación de la cantante sorprendió pues el tema ha sido considerado un himno a la soltería y fue lanzado justo después de que la cantante terminara su compromiso con Alex Rodríguez.

No cabe duda que JLo ha estado envuelto en la polémica, pues tras terminar su compromiso con Rodríguez decidió iniciar una nueva relación con su ex novio el actor Ben Affleck, es debido a todo este caos que todo lo que comparte la cantante se vuelve una sensación en redes sociales y esta nueva publicación de Instagram no fue la excepción.

Jennifer compartió un video que dejó ver la sesión de grabación que hizo junto a Rauw Alejandro, con quien colaboró en la canción “Cambia el paso”. En la descripción del video compartido en Instagram la cantante escribió:

“Primer vistazo de mi sesión de grabación en el estudio con Rauw Alejandro. Solo en mi canal de YouTube”.

Aunque en su canal de Instagram la cantante solo compartió un adelanto de la grabación puedes ver una versión más extendida en su canal de Youtube, donde actualmente tiene más de 14 millones de seguidores.

La colaboración de Raul Alejandro y Jennifer Lopez

Cabe indicar que esta colaboración de los cantantes es un nuevo paso en la carrera de Raul Alejandro, quien semanas atrás lanzó su video “Viceversa” y quien también ha hecho colaboraciones con otros artistas, entre ellos Selena Gomez con la canción “Baila conmigo” y con Luis Fonsi con “Vacío”.

Por otro lado además del lanzamiento de "Cambia el paso", JLo también se prepara para el estreno de su película “Marry Me” con Owen Wilson y Maluma la cual se estrenará en febrero de 2022.

¿Cuántas parejas ha tenido Jennifer López?

La cantante se ha casado tres veces

La actriz y cantante se ha casado tres veces, su primer esposo fue Ojani Noa, le siguió Cris Judd y luego el cantante Marc Anthony, con quien sostuvo su relación más larga y tuvo dos hijos.

JLo también ha tenido relaciones sentimentales con David Cruz; Sean Combs; Ben Affleck, con quien se comprometió en 2002 pero no llegaron al altar; Caspter Smart; Drake; y Álex Rodríguez, con quien estuvo comprometida y a punto de casarse en 2020. Ahora Jennifer Lopez de nuevo a iniciado una relación con el actor Ben Affleck y se rumora que están a punto de comprometerse de nuevo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!