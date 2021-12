Jennifer Lopez dice no estar molesta por lo que dijo Ben Affleck contra su ex

JLo asegura que no se han tomado a mal los comentarios que dijo su novio sobre su ex pareja/Foto: PB News | Backgrid USA / Bestimage, Backgrid USA

Jennifer Lopez ha decidido desmentir los rumores de que ella estaba molesta por los polémicos comentarios que hizo su novio, Ben Affleck, sobre su ex esposa, Jennifer Garner. La cantante y actriz asegura que respeta mucho al actor y que no está enojada por lo que él dijo.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Ben recientemente afirmó que cuando estaba casado con la madre de sus hijos se llegó a sentir “atrapado” en su matrimonio, e incluso de cierta manera culpó a Garner de su alcoholismo, el cual, el actor ha tenido que tratar mediante centros de rehabilitación.

"Esta historia simplemente no es cierta", dijo López. "No es así como me siento (no está molesta)". Y agregó: "No podría tener más respeto por Ben como padre, con la crianza compartida y como persona", aclaró JLo en una entrevista con la revista People. Recordemos que Affleck ha sido criticado por sus comentarios contra Jennifer Garner.

Ben Affleck dice que no arremetió contra Jennifer Garner

El actor aseguró que sus palabras sobre Garner fueron "manipuladas"/Foto: People

Ben Affleck trató de aclarar sus comentarios en una entrevista con Jimmy Kimmel diciendo que sus palabras habían sido manipuladas. "Me hizo parecer el peor, el más insensible y estúpido tipo horrible".

"Nunca quisiera que mis hijos pensaran que alguna vez diría una mala palabra sobre su madre", declaró el actor de 49 años.

Jennifer Garner y Affleck estuvieron casados durante 10 años y terminaron en 2018. El también director y productor de cine estaba comprometido con Lopez antes de casarse con Garner, con quien tuvo tres hijos.

Se especuló que Jennifer Lopez se enojó con Ben Affleck por lo que dijo contra su ex, ya que se decía que la cantante no quería tener problemas con Garner ni con sus hijos, pero parece que JLo sí está apoyando a Ben en todo, incluso en la polémica.

¿Cuándo terminó Jennifer Lopez con Ben Affleck?

JLo y Ben retomaron su romance y se dice que ahora sí podrían casarse/Foto: Insider

La primera vez que Jennifer Lopez y Ben Affleck terminaron fue en 2004. Al principio la pareja dijo que “pospondrían sus planes de boda”, pero más tarde confirmaron su separación. La razón por la que se separaron fue por toda la atención negativa que estaban recibiendo por parte de la prensa.

Y es que Jennifer Lopez fue acusada de querer “colgarse” de la fama de Ben Affleck, debido a que ella aún estaba despegando en su carrera artística. Sin embargo, 17 años después, ambos actores retomaron la relación, y parece que están mejor que nunca.

