Jennifer Lopez desliza un TUBO entre su “COSITA” ¡Infartante! (VIDEO)

Jennifer López desliza un TUBO entre su “COSITA” ¡Infartante! (VIDEO)

La cantante Jennifer López ha impactado a todos sus seguidores con un atrevido video que está dando la vuelta al mundo, ya que interpreta sus mejores pasos de bailes sobre un tubo.

Hay que recordar que la “Diva de Bronx”, protagonizará a Ramona, una guapa stripper dentro de la película "Hustlers", por lo que en esta ocasión ha sorprendido con un candente video que está dando de qué hablar.

Anteriormente la cantante había publicado una foto en donde ella aparece haciendo striptease en rodillas y rodeada de hombres aventándole dinero que causó mucho furor entre sus seguidores, quienes la han halagado y hasta la piropeado atrevidamente.

La primera imagen fue toda una sensación, ya que en un par de horas sumó más de dos millones de likes y otros miles de comentarios de parte de sus seguidores que se muestran desesperados por ver la intrigante cinta.

EL VIDEO ES MÁS ARDIENTE

Recientemente, justo antes de estrenarse “Hustler” acaba de salir un nuevo video de la película, en el que se puede ver a Jennifer Lopez y Constance Wu, en donde la cantante enseña pasos de baile a Destiny, quien es interpretada por la actriz de ascendencia asiática.

Aunque en el tráiler oficial ya había salido una escena donde Jennifer Lopez instruía a Constance en el baile, la realidad es que este nuevo video es una versión extendida, por lo que podemos ver más pasos y tips, como el de Jennifer Lopez deslizando un tubo entre su cosita, haciendo arder las redes sociales.

La película “Hustlers” está basada en hechos reales y que cuenta con un elenco completamente femenino en el que también aparecen Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo, entre muchos otros.

"Hustlers", se estrenará el próximo 13 de septiembre en EE.UU, marcará el debut en el cine de Cardi B, la rapera estadounidense de ascendencia dominicana que se ha convertido en toda una revelación del hip-hop gracias a su disco "Invasion of Privacy" (2018) y a canciones muy exitosas como "Bodak Yellow" y "I Like It".

