Jennifer Lopez debuta su nuevo tema ‘On My Way’ en los AMA 2021

Jennifer Lopez debutó su nuevo tema "On My Way" en los AMA 2021. Esta es la primera presentación en vivo del sencillo que forma parte de la banda sonora de "Marry Me", su nueva película.

La presentación incluyó un cambio de atuendo a mitad de la actuación en un vestido de novia en tonos rosa con escenas de la próxima película que se proyectan en las pantallas a su alrededor mientras J.Lo cantaba apasionadamente.

Como te compartimos en La Verdad Noticias, Jennifer Lopez comparte tremendos besos con Maluma en su nueva cinta, cuyo primer sencillo encantó en los American Music Awards 2021.

Jennifer Lopez en los AMA 2021

Este año, J.Lo sorprendió en los American Music Awatds 2021 con su increíble vestido de novia, que algunos fans tomaran como una señal de que la latina ya quiere casarse con Ben Affleck.

López se ha llevado a casa tres American Music Awards a lo largo de su carrera: Artista femenina de pop / rock favorita en 2003, Artista latina favorita en 2007 y 2011. También fue la anfitriona de la ceremonia en 2015.

Otros artistas de alto perfil en los AMA de este año incluyen a Bad Bunny, BTS, Carrie Underwood, Chlöe, Coldplay, Diplo, Jason Aldean, Julieta Venegas, Olivia Rodrigo, Silk Sonic, Tainy y Tyler the Creator.

¿Cuándo se estrena "Marry Me"?

"Marry Me" se estrena en 2022

En Marry Me, que llega a los cines el Día de San Valentín del 2022, la estrella del pop latino Kat Valdez (López) descubre que su compañero en el escenario (Maluma) ha tenido una aventura a sus espaldas.

El tráiler de la cinta así como su presentación en los AMA 2021 hizo que sus admiradores recordarán los vestidos de novia con los que Jennifer López ha impactado a fans en sus matrimonios pasados.

