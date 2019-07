Jennifer Lopez: conoce la SORPRESOTA que Alex Rodriguez le dio por su cumpleaños (VIDEO)

Jennifer Lopez: conoce la SORPRESOTA que Alex Rodriguez le dio por su cumpleaños

La ex estrella de los Yankees, Alex Rodriguez, publicó un dulce montaje de video para su prometida Jennifer López en su cumpleaños número 50 y que está encantando en las redes sociales.

En el video Alex Rodriguez derrama todo su amor en unas románticas palabras que abarcan un minuto con 25 segundos en su cuenta oficial de Instagram con un fondo musical en segundo plano con la melodía de Billy Joel "This Is The Time".

"Hola niña, solo quiero desearte un feliz cumpleaños", Rodríguez comienza el video. "No puedo creer esto, niña. Desde que estamos juntos, me has hecho sentir que todos los días es mi cumpleaños”.

El deportista también le agradece por su pasión, su energía, su inspiración y su búsqueda infinita de ser mejor en todo lo que hace, pero también agregó: “Simplemente eres la mejor compañera en la vida, la mejor hija, la mejor madre, la mejor intérprete. Te amamos, tus fans te aman, tus hijos te aman y yo te amo. Hagamos de este cumpleaños uno muy especial".

JLO y sus recientes proyectos

La estrella del pop Jennfer López actualmente está de gira en pleno día de cumpleaños, hay que recordar que el apagón de la ciudad de Nueva York interrumpió el desempeño de la Diva de Bronx, pero sus cuatro niños bailaron y cantaron para consolarla.

A la par de estar de gira musical, Jennifer López también protagoniza el próximo drama de stripper en la cinta Hustlers, dirigida por Lorene Scafaria, quien ha confesado que le dijo a Vulture que la semana pasada Rodríguez acompañó a López a un club de striptease para obtener "ideas" para la película.

Felicitación de Alex Rodriguez

Cabe recordar que Jennifer Lopez y Alex Rodriguez se comprometieron en marzo pasado, cuando Rodríguez respondió la pregunta en unas vacaciones en Bahamas, poco despues lo presumieron y JLo expresó que: "Estamos muy contento…Apreciamos mucho lo que está pasando en nuestras vidas hoy y eso es lo que más disfrutamos".