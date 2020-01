Jennifer Lopez con APRETADOS mallones enloquece a sus fans ¡Sabrosa!

La cantante y actriz Jennifer Lopez es una de las pocas famosas que ha logrado cosechar éxito tras éxito que ha provocado que su fortuna incremente con cada año que pasa, razón por la que fue reconocida como una de las mujeres más poderosas de la década.

No es dudable que la Diva de Bronx ha logrado consagrarse como un ícono de la moda, pues también es considerada como una de las artistas latinas más influyentes del mundo de la música y también hay que reconocer que a sus 50 años de edad posee un cuerpo que es la envidia de muchas otras celebridades.

La intérprete de “On the floor” actualmente es todo un modelo a seguir para futuras generaciones de artistas pues solo basta con dar un pequeño vistazo a la larga y exitosa trayectoria que ha forjado y la influencia que ejerce en el mundo de la moda, como lo ha hecho recientemente con una prenda que está volviendo a poner de moda.

Los mallones de Jennifer Lopez

Hay que recordar que durante todo el 2019 la cantante Jennifer Lopez fue el centro de atención de la prensa y los paparazzi, quienes siempre la captaron luciendo prendas donde lucía tremendamente su escultural cuerpo, como aquella vez en que vistió una licra blanca tan apretada que dejó expuesta su intimidad a la vista de todo el mundo.

A pesar de ello la cantante Jennifer Lopez, quien no hace mucho deleitó a sus fans con un candente atuendo en una fiesta de Hollywood, no ha dejado de presumir esta prenda que tanto fascina a sus fans, pues no deja de seguir presumiendo cada parte de su cuerpo, ya que recientemente se dejó ver con mallones, leggings y más diseños con los que siempre ha sido el centro de atención y ha robado muchos suspiros.

Pero tal parece que en este 2020, Jennifer Lopez, que hace poco por accidente mostr´po su faja, no se ha querido quedar atrás, ya que nuevamente ha arrancado varios suspiros de sus fans, pues la Diva del Bronx fue retratada usando unos mallones color gris claro y más ajustado que nunca, dejando expuestas sus delineadas curvas.

Los fans de Jennifer Lopez han enloquecido con esa imagen que se ha vuelto tendencia en las redes sociales, pues ahora fue apreciada mientras realizaba una sesión de fotos para la marca Hims & Hers, de la que es imagen junto con su pareja, Alex Rodríguez y que muy pronto se dará a conocer.

