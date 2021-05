Jennifer Lopez comparte una dulce foto familiar con su hija y su madre

Jennifer Lopez captó la mirada de sus seguidores de Instagram luego de compartir una fotografía familiar junto a su hija de 13 años, Emme Muñiz, y su madre, Guadalupe Rodríguez. La cantante desató miles de comentarios positivos ante la dulce instantánea.

En la foto, las tres mujeres posaron juntas, ofreciendo sus perfiles laterales y mostrando su piel radiante y coordinando conjuntos neutrales.

La cantante junto a su hija y su madre.

La madre de JLo lució un suéter de punto, mientras que la cantante luce una camiseta sin mangas de punto y Emme usa una camisa oxford de rayas finas. Tanto López como su hija llevaban el pelo peinado hacia atrás en elegantes moños; Guadalupe usó su tradicional atajo hinchable.

Los hijos de la cantante cumplen 13 años

Los gemelos cumplieron 13 años.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, López celebró que su hija, y su gemelo, Max Muñiz, se convirtieran oficialmente en adolescentes a principios de este año. En febrero, La ex pareja de Marc Anthony compartió una publicación de Instagram mencionando cómo no podía creer que 13 años con sus "cocos" (como los llama cariñosamente) ya hubieran pasado.

"¡Mis hermosos bebés son adolescentes hoy! ¡Dios mío! No puedo creer que hayan pasado 13 años desde que los llevé a casa en mis brazos en medio de una tormenta de nieve. De esa tormenta de nieve salieron dos cocos perfectos que reorganizaron mi vida y me enseñó el verdadero significado del amor”, escribió la también actriz en una publicación en Instagram.

Jennifer Lopez lleva al escenario

La cantante invitó a su mamá, Guadalupe Rodríguez, a una presentación de "Sweet Caroline".

La actriz tuvo un momento espectacular en el concierto "Vax Live" del domingo y no se trató de una reunión pública con Ben Affleck, aunque él estuvo presente, sino más bien una conmovedora con su madre.

Jennifer Lopez, de 51 años, actuó en "Vax Live: The Concert to Reunite the World" de Global Citizen e invitó a su madre, Guadalupe Rodríguez, a una versión del éxito de Neil Diamond de 1969, "Sweet Caroline". Esta era la "canción de cuna" que solía cantar Rodríguez a López cuando era niña.

