Jennifer López: chef revela algunos secretos de la dieta de la ‘Diva del Bronx’

No queda duda que Jennifer López se ha convertido en una de las artistas más envidiadas del mundo de los espectáculos por mantener una figura escultural de pies a cabeza. Y ahora su chef personal ha revelado algunos detalles de la dieta de la “Diva del Bronx”.

Desde hace varias semanas Jennifer López ha estado protagonizando algunas noticias de la farándula a causa de sus sensuales fotografías en bikini, que han dejado al descubierto su increíble figura.

Aunque es bastante obvio que la cantante ha logrado mantener su cuerpo en las mejores condiciones por una fuerte rutina de ejercicios y dieta especial, la verdad es que su chef personal, Kelvin Fernández ha sorprendido con algunos secretos de la gran diva.

La dieta de Jennifer López

De esta manera el chef de la “Diva del Bronx” reveló algunos de los alimentos que Jennifer López evita por completo, y no son justamente los chocolates y los dulces, sino algo completamente diferente que te dejará en shock.

Mediante una entrevista para el medio “Us Weekly”, Kelvin Fernández mencionó que Jennifer López nunca come ni salmón, ni frutos rojos, y no precisamente por que le hagan ganar tallas, sino simplemente porque no son de su agrado.

“No es fan de la textura ni el sabor del salmón. En el refrigerador siempre hay agua mineral, frutas y verduras, como fresas, aunque a Jennifer no le gusta la fruta. Sus hijos aman los frutos rojos frescos. Siempre hay espinaca, pepino y apio para hacer jugo verde”

Fueron parte de las declaraciones del chef de Jennifer López, quien también habló sobre la estricta dieta de la cantante para lucir una figura espectacular en el Super Bowl, donde supuestamente la artista únicamente desayunaba claras de huevo con verduras.

Te puede interesar ¡¿Qué?! Jennifer López recuerda momento romántico junto a un famoso actor

Afirmó que para ese momento la “Diva del Bronx” eliminó por completo los carbohidratos y los azúcares para lucir espectacular, señalando que la cantante es una de las mujeres más disciplinadas al momento de cumplir con una dieta.