Jennifer López causa revuelo con foto mostrando su tanga (FOTOS)

Jennifer López es una de las cantantes más exitosas de las últimas décadas, y aunque es conocida por su talento musical, uno de los aspectos más llamativos de la famosa artista es la envidiable figura que posee a pesar de tener 50 años de edad, y siempre deleita a sus fans con sensuales fotografías en su cuenta de Instagram.

La tachan de ridícula y vulgar

Parece que esta vez a “JLo" se le pasó la mano, pues ha despertado controversia entre sus fans con las ultimas fotografías en las que se le puede ver con un escandaloso vestuario.

Jennifer López se encontraba junto al famoso Dj Khaled, pues próximamente lanzarán un video juntos, durante el encuentro la famosa intérprete lució una blusa holgada con unos pantalones ligeros; un look bastante cómodo, si no fuera porque llamó la atención con la escandalosa tanga que mostró, pues la forma en la que la vestía era demasiado obvia.

Algunos usuarios de la red social cuestionaron el estilo de JLo, pues consideraron que a su edad no debería usar ese tipo de prendas, pues a sus 50 años lucia “Ridícula” y “Vulgar”

La famosa cantante aún no ha hecho comentarios al respecto, aunque no se espera que lo haga, pues no parecen importarle las críticas de la gente que opina al respecto de sus extravagantes “outfits”