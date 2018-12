Jennifer López cachetea a famoso conductor en vivo (VIDEO)

Jennifer López es sin duda una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos, pues después de más de 30 años de trayectoria, sigue siendo considerada como una de las mejores exponentes de la música urbana.

Ahora “La diva del Bronx” vuelve a estar envuelta en la polémica tras su última entrevista.

¿Qué hizo Jennifer López?

Durante las últimas semanas la famosa cantante ha visitado algunos de los programas más populares de Latinoamérica, siendo en una de estas visitas cuando convivió con el elenco de “Hoy”

Ahora se presentó en el famoso programa “Un nuevo día” donde realizó varias dinámicas con los conductores, pero las cosas se salieron de control y cacheteó a uno de ellos.

Se trata de Francisco Cáceres, quien sufrió el ataque por parte de la cantante pero no fue por alguna falta de respeto, si no que ambas celebridades protagonizaron una escena de la película “Second Act”

Ante tal acción los fans del conductor le enviaron cientos de mensajes tras la recreación de la escena e incluso algunos le dijeron que “ya tendría algo importante que contar, pues JLo lo abofeteó”.