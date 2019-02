Jennifer López arremete en contra de sus detractores

Una de las cantantes más famosas y talentosas del medio artístico, sin duda es Jennifer López, pues a lo largo de su gran trayectoria, ha cautivado los corazones de millones de fanáticos con todas sus presentaciones. sin embargo, esta bella artista, recientemente fue duramente criticada por algunos detractores.

La talentosa boricua, Jennifer López, recientemente ha sido víctima de algunos comentarios negativos y críticas por parte de algunos fanáticos que no estuvieron conformes con que la artista haya sido elegida para realizar el tributo a Motown en los Grammy de 2019.

“Lo que tiene la música es que inspira a todos. Cualquier tipo de música puede inspirar a cualquier tipo de artista. No puedes decirle a la gente qué amar. No puedes decirle a la gente lo que pueden y no pueden hacer, lo que deberían cantar o no cantar. Tienes que hacer lo que hay en tu corazón “, dijo JLo a una revista.