Jennifer López aparece sin ropa interior y con ropa transparente (FOTO)

La sensual cantante y actriz Jennifer López nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, pues ahora colapsó las redes sociales con una sensual fotografía que subió a su cuenta de instagram, Jennifer Lopez (@jlo).

Jennifer Lopez el que se encuentra en boca de todos, pues durante su desfile en la gala de la Fundación The Robin Hood, la pareja de Alex Rodríguez lució un diseño de Alex Perry, el cual pese a ser de manga larga, cuello redondo y color negro estaba ceñido a su figura y, además, presentaba una abertura amplia en la pierna derecha, la cual se extendía hacia arriba y quedaba por debajo del seno, sin duda que muchos de seguidores se quedaron con la boca avbierta.

Jennifer López causa furor con tremendo vestido

Aquí te dejamos la fotografía, donde Jennifer López paralizó a los miles de invitados e inclusive a muchos seguidores en sus redes sociales.

Jennifer López y su cautivador vestido

Por esta razón, el diseño estaba pensado para que la cantante no pudiera acompañarlo con pantis, incluso, era prácticamente imposible que pudiera llevar un candente hilo dental, según lo señalado por el portal de Telemundo.

Por lo que Jennifer se une a la tendencia que las famosos actualmente adoran.

Jennifer López lanza el nuevo tema musical “Dinero"

Dinero, el nuevo sencillo de Jennifer López, ya está disponible en YouTube y ka cantante colgó en su cuenta de Instagram un adelanto del tema, en el cual colaboran el rapero DJ Khaled y Cardi B.

En la imagen de promoción aparece el rostro de JLo cubierto por una capucha de color rosado pálido. Mientras, en una de sus manos resaltan sus sortijas de diamantes y oro.

“Yo quiero, quiero dinero (ayy) // Yo quiero, quiero dinero (ayy) // I just want the green, want the money, want the cash flow // Yo quiero noventa si, cincuenta si, doscientos”, dice una estrofa de la canción.

En un momento del tema, la cantante menciona a Puerto Rico.

“Soy la princesa // San Juan, Puerto Rico”, dice la artista de origen boricua.

Aunque no hay fecha para el vídeo musical de "Dinero", JLo aseguró que será muy "pronto".

DJ Khaled es un reconocido productor que ha realizado numerosas colaboraciones con artistas de distintos géneros. Entre ellos, Kanye West, J. Cole, Big K.R.I.T., and Kendrick Lamar, entre otros. Mientras, Cardi B es una atrevida rapera norteamericana que anteriormente tuvo una carrera como “striper”.